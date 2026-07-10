Perú aprueba Plan Maestro de Desarrollo Ferroviario al 2050 que contribuirá al crecimiento

Perú.- Perú aprueba el Plan Maestro de Desarrollo Ferroviario al 2050 - Andina/Difusión

Lima 10 Jul. (ANDINA) -

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) aprobó el Plan Maestro de Desarrollo Ferroviario al 2050, como instrumento que permitirá orientar la planificación y priorización de iniciativas ferroviarias en el largo plazo a nivel nacional.

Vía Resolución Ministerial Nº 368-2026-MTC/01.02, publicado hoy en el diario oficial El Peruano, se encargó a la Dirección de Políticas y Normas en Transporte Ferroviario del MTC la coordinación de las acciones que correspondan para la implementación y seguimiento del Plan Maestro de Desarrollo Ferroviario al 2050, en coordinación con los órganos respectivos.

El Plan Maestro de Desarrollo Ferroviario al 2050 tiene por finalidad impulsar la realización de proyectos ferroviarios en función de la demanda proyectada de carga y pasajeros en el Perú hacia el 2050, promoviendo un sistema de ferrocarriles seguro, eficiente, moderno, sostenible e integrado que contribuya al crecimiento económico, la competitividad y la cohesión territorial del país.

La norma, que será difundida en la sede digital del MTC (www.gob.pe/mtc), también dispone la derogación de la Resolución Ministerial Nº 396-2016-MTC/01.02 (emitida en junio del 2016), la cual aprobó el anterior Plan Nacional de Desarrollo Ferroviario.

En los considerandos del dispositivo legal se recuerda que el MTC es competente de manera exclusiva en materias de infraestructura y servicios de transporte de alcance nacional e internacional, y de forma compartida con los gobiernos regionales y municipalidades en sus respectivas jurisdicciones.

El MTC cumple las funciones de planear, regular, autorizar, gestionar y evaluar la infraestructura y los servicios de transporte ferroviario, en el ámbito de su competencia.

(FIN) CNA/JJN