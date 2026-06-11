Perú aprueba préstamo por US$ 26 millones para comercialización de productos agrícolas

Andina/Difusión

Lima 11 Jun. (ANDINA) -

El Poder Ejecutivo aprobó una operación de endeudamiento externo con el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) hasta por 26 millones de dólares destinada a financiar parcialmente el proyecto de inversión “Mejoramiento de los servicios de comercialización de productos agrícolas para su expendio en mercados – Mercagro”.

La medida fue oficializada mediante el https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2524363-3" target="_blank">Decreto Supremo N.° 100-2026-EF, publicado en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.

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De acuerdo con la norma, el proyecto será ejecutado por el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), a través del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural (Agro Rural).

El decreto establece que la operación de endeudamiento será amortizada en 25 cuotas semestrales consecutivas, de las cuales la primera de ellas vencerá a los cinco años de cumplidas las condiciones previas para el retiro de fondos del préstamo. Asimismo, devengará una tasa de interés variable determinada por el FIDA.

La norma también autoriza al ministro de Economía y Finanzas, o a quien este designe, a suscribir el contrato de préstamo en representación de la República del Perú, así como los documentos necesarios para la implementación de la operación.

Finalmente, dispone que el servicio de amortización, intereses y demás gastos derivados del financiamiento será atendido por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) con cargo a los recursos presupuestarios asignados al pago del servicio de la deuda pública.

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