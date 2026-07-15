Perú aprueba reglamento de la Ley de promoción de la cadena productiva ganadero-lechera

Andina/Difusión

Lima 15 Jul. (ANDINA) -

El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) aprobó el reglamento de la Ley de promoción de la cadena productiva ganadero-lechera (Ley Nº 31296), que consta de tres títulos y 12 artículos.

El Decreto Supremo Nº 007-2026-MIDAGRI, publicado hoy en el diario oficial El Peruano, indica que dicho reglamento tiene por finalidad promover el desarrollo, competitividad y fortalecimiento de la cadena productiva ganadero-lechera, garantizando la continuidad del aprovisionamiento de la producción láctea nacional.

También se busca facilitar la adecuación progresiva de los pequeños productores a los estándares sanitarios e inocuidad, en beneficio del consumidor.

El reglamento busca consolidar la cadena productiva ganadero-lechera como un actor relevante en la generación de empleo a gran escala en el campo, mediante el fomento de la competitividad y la adecuación progresiva a los estándares sanitarios.

Para ello se definirán los mecanismos y los responsables de la implementación de incentivos sobre el financiamiento directo de la cooperación técnica nacional e internacional, la cual se sujeta a la normatividad vigente.

El presente reglamento se aplica en todo el territorio nacional, con carácter obligatorio, respecto a las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, que desarrollan actividad ganadero-lechera, incluidas cooperativas, asociaciones, agroindustria rural y empresas industriales.

Asimismo, para las entidades de la administración pública, en los tres niveles de gobierno, vinculadas a la actividad ganadero-lechera o, que participan en dicha actividad, además de las unidades de organización, proyectos especiales, programas y organismos públicos adscritos al Midagri.

El reglamento aprobado se publicará en la Plataforma Digital Única del Estado Peruano para Orientación al Ciudadano (www.gob.pe) y en las sedes digitales del Midagri (www.midagri.gob.pe) y el Ministerio de Economía y Finanzas (www.mef.gob.pe).

(FIN) CNA