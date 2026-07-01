Perú aprueba reglamento de la Ley de Promoción y Desarrollo del Turismo Comunitario

Andina/Difusión

Lima 1 Jul. (ANDINA) -

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) aprobó el reglamento de la Ley de Promoción y Desarrollo del Turismo Comunitario (Ley Nº 31797), con el objetivo de promover un marco normativo coherente y articulado que contribuya a impulsar el desarrollo sostenible del sector.

Mediante Decreto Supremo Nº 008-2026-MINCETUR, publicado hoy en el diario oficial El Peruano, se oficializó la aprobación de dicho reglamento que consta de tres títulos, dos capítulos, 12 artículos y cinco disposiciones complementarias finales.

El dispositivo legal precisa los mecanismos y normas complementarias para la aplicación del reglamento en materia de desarrollo, regulación y promoción del turismo comunitario a nivel nacional.

La norma busca que el turismo comunitario contribuya a la mejora de la calidad de vida de las comunidades, a través del fortalecimiento de su gestión vinculada a la conservación del patrimonio cultural y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, desde una perspectiva territorial.

El presente reglamento se aplica a las entidades públicas vinculadas al desarrollo sostenible del turismo comunitario, así como a las comunidades con vocación turística conformadas por localidades de pueblos indígenas u originarios, el pueblo afroperuano, comunidades locales titulares de conocimientos tradicionales ancestrales u otros grupos de base comunitaria relacionados a la conservación del patrimonio cultural y natural.

La prestación del turismo comunitario comprende el conjunto de servicios orientados a atender y satisfacer las necesidades del visitante durante su experiencia de viaje, incorporando valor agregado cultural, social y/o ambiental bajo el modelo de gestión de base comunitaria que garantiza su calidad y sostenibilidad mediante la generación de ingresos para la comunidad.

El Mincetur deberá aprobar la Estrategia Nacional de Turismo Comunitario, mediante resolución ministerial, en un plazo de 120 días hábiles contados a partir de la entrada en vigencia de la presente norma.

La Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (PromPerú) impulsa la promoción y comercialización del turismo comunitario a nivel nacional e internacional, destacando experiencias auténticas, sostenibles y de calidad.

La norma dispone la publicación del presente reglamento en la Plataforma Digital Única del Estado Peruano para Orientación al Ciudadano (www.gob.pe) y en la sede digital del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (www.gob.pe/mincetur).

(FIN) CNA