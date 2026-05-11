Perú y Argentina promueven alianzas estratégicas en materia de minería

Andina/Difusión

Lima 12 May. (ANDINA) -

El Perú tuvo una destacada participación en la en la Exposición Internacional “Expo San Juan Minera 2026” que se llevó a cabo del 6 al 8 de mayo en San Juan (Argentina), con la participación de ocho empresas peruanas proveedoras de servicios y bienes mineros.

ElMinisterio de Relaciones Exterioresinformó que, durante el evento, representantes de ambos países promovieronalianzas estratégicasmutuas en materia deminería.

El embajador del Perú en Argentina, Carlos Chocano, en compañía de la directora de la Oficina Comercial de PromPerú en Buenos Aires, Diana Pita, y el cónsul general en Mendoza, Alberto Hart, inauguraron el pabellón del Perú en donde se difundió importante información sobre el potencial minero nacional y las oportunidades de negocios que el país ofrece.

Aprovechando su visita a San Juan, el embajador peruano desarrolló una nutrida agenda de trabajo, orientada a fortalecer la cooperación bilateral y promover alianzas estratégicas con las autoridades y las empresas del sector.

En ese sentido, Carlos Chocano inauguró el conversatorio “Diálogo Minero Perú–Argentina: Oportunidades y desafíos para la cadena de valor y proveedores de servicios”, organizado por el Consulado General del Perú en Mendoza, con el apoyo de la Embajada y la Oficina Comercial.

El evento congregó a más de 50 empresarios argentinos y peruanos, consolidándose como una plataforma para promover alianzas estratégicas y fortalecer la presencia peruana en el ecosistema minero regional.

La participación peruana en la Expo San Juan Minera reafirma el compromiso del Perú con la promoción económica y comercial en sectores estratégicos como la minería, así como con el fortalecimiento de los vínculos bilaterales con Argentina en materia de inversiones y desarrollo productivo.

(FIN) NDP/CNA