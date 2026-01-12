Perú avanza en agenda orientada a la seguridad y diversificación de la matriz energética

Reunión de trabajo el viceministro de Hidrocarburos del Minem, Luis Enrique Jiménez,con representantes de la empresa Solgas. - Andina/Cortesía

Lima 13 Ene. (ANDINA) -

El Perú avanza en una agenda orientada a seguridad y diversificación de la matriz energética, destacó el Ministerio de Energía y Minas (Minem), con su compromiso de continuar impulsando el fortalecimiento del subsector Hidrocarburos.

Refirió que

este compromiso es parte de una política orientada a la diversificación de la matriz energética para contribuir con el fortalecimiento de la seguridad y transición hacia nuevas fuentes de energía.

En reunión de trabajo con representantes de la empresa Solgas, el viceministro de Hidrocarburos del Minem, Luis Enrique Jiménez, destacó

la necesidad de sentar hitos que promuevan la inversión privada y de consolidar una articulación efectiva para generar las condiciones necesarias para viabilizar proyectos que contribuyan al desarrollo energético sostenible del país.

Como parte de esta agenda, se indicó la relevancia de impulsar proyectos piloto energéticos que se desarrollen bajo condiciones de seguridad y criterios técnicos alineados a estándares internacionales, los cuales permitan evaluar su viabilidad y facilitar su futura replicabilidad.

Otro aspecto abordado fue la importancia de fortalecer la capacidad de almacenamiento y la infraestructura energética, elementos fundamentales para garantizar la continuidad del abastecimiento, especialmente frente a escenarios de alta demanda, eventos climáticos adversos o interrupciones logísticas.

Por su parte, la empresa Solgas dio cuenta de los avances y el alcance de sus operaciones de comercialización y distribución de GLP a nivel nacional, así como del desarrollo de infraestructura para el almacenamiento de combustibles, reafirmando su compromiso de continuar invirtiendo en el país.

De igual manera, se expusieron los avances de la incursión de la empresa en los mercados de Gas Natural Vehicular (GNV) y Gas Natural Licuado (GNL), iniciativas que permitirán ampliar el acceso a fuentes de energía más limpias, seguras y eficientes, en beneficio de los hogares, los comercios y los sectores productivos.

El Minem reiteró su disposición de seguir trabajando de manera coordinada con el objetivo de impulsar inversiones responsables y fortalecer la seguridad energética en beneficio de todos los peruanos.