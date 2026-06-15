Perú avanza en diálogo social y cooperación con OIT para fortalecer trabajo decente

Andina/El Viceministro De Trabajo, Tomas Flores,

Lima 16 Jun. (ANDINA) -

En la 114.ª Conferencia Internacional del Trabajo, el viceministro de Trabajo, Tomas Flores, acompañado del representante permanente del Perú en Ginebra, embajador Elmer Schialer, se reunió con el director general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Gilbert F. Houngbo, en el marco de la 114° Conferencia Internacional del Trabajo.

Durante el encuentro, las autoridades peruanas destacaron la importancia de impulsar una agenda orientada a ampliar los derechos laborales, promover la formalización del empleo y fortalecer la protección de los trabajadores, especialmente en el contexto del actual proceso de transición gubernamental.

Asimismo, resaltaron la participación del Perú en la Coalición Mundial para la Justicia Social de la OIT, una plataforma clave para promover políticas inclusivas y generar oportunidades de desarrollo con enfoque de equidad.

El viceministro Flores Noriega resaltó los avances de la cooperación técnica de la OIT para fortalecer el Sistema Nacional de Inspección del Trabajo. Mencionó los recientes diagnósticos de necesidades institucionales y las acciones destinadas a modernizar los mecanismos de fiscalización y cumplimiento de la normativa laboral.

Por su parte, el director general de la OIT reconoció los esfuerzos del país en materia de diálogo social.

Asimismo, destacó el trabajo conjunto en la generación de estadísticas, el intercambio de buenas prácticas y la implementación de proyectos piloto que puedan servir de referencia para otros países de la región.

Finalmente, ambas partes coincidieron en que fortalecer el diálogo tripartito —entre gobiernos, empleadores y trabajadores— es una herramienta fundamental para construir políticas laborales sostenibles, inclusivas y orientadas al bienestar de la población.