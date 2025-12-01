Perú avanza en oferta turística para personas con discapacidad

El turismo accesible para personas con discapacidad viene avanzando en el Perú con circuitos y destinos certificados. - Andina/Cortesía

Lima 1 Dic. (ANDINA) -

El turismo es uno de los motores de la economía peruana y presenta un gran potencial para atender la demanda creciente de viajeros con movilidad limitada que desean conocer los encantos del país.

El 3 de diciembre se celebra el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, y según la Organización Mundial del Turismo (ONU Turismo) en el mundo hay más de 1,300 millones de personas con un alto grado de discapacidad, quienes a su vez, conforman una demanda importante por los servicios de turismo, porque un turista con estas características siempre viaja acompañado de una o dos personas.

“El turismo accesible es una fuerza transformadora para destinos y empresas, pequeñas inversiones en accesibilidad e innovación pueden tener un impacto extremadamente poderoso en los destinos turísticos a escala global”,enfatiza la ONU Turismo.

En el Perú, hay 3 millones 209,261 personas con discapacidad, según cifras oficiales del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis),de las cuales591,434 están inscritas en el Registro Nacional de la Persona con Discapacidad (RNPCD) a octubre de 2025, asimismo, el 56.7% son mujeres y el 43.3% son hombres.

De los inscritos en el RNPCD un conjunto de 350,247 tienen una discapacidad severa y 182,085 son adultos mayores. Además, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en la población con alguna discapacidad, el 9.6% son menores de 15 años, el 44.5% tiene entre 15 y 64 años y el 45.9% es mayor de 65 años.

En este sentido, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), señala que “existe una brecha en la oferta turística para atender las necesidades de una demanda potencial de visitantes con discapacidad y adultos mayores, por lo que resulta esencial el compromiso que asume el Perú para que todos podamos disfrutar de sus atractivos”.

No cabe duda que el turismo es una de las principales actividades económicas del Perú y está presente en todas las regiones y pueblos del país, con una geografía tan variada y con impactantes paisajes, climas y gastronomía, nuestro territorio es una fuente inagotable para diseñar productos turísticos.

Al cierre del 2024 los ingresos del Perú por el turismo receptivo, es decir, conformado por extranjeros que llegan a nuestro país, ascendió a los 4,860 millones de dólares superando a los 4,703 millones de dólares del 2019(cifra prepandemia del Covid-19), no obstante el número de turistas en el 20204 llegó a los 3 millones 256,693 una cantidad aún inferior a los 4 millones 371,787 del 2019.

En el caso del turismo interno, referido a los viajes de los residentes en nuestro territorio, el ingreso generado por este segmento al cierre del 2024 ascendió a los 6,456 millones de dólares, cantidad también superior a los 5,910 millones de dólares del 2019;y también en el flujo de viajes en 2024 se registraron 44.1 millones, cantidad aún inferior a los 48.6 millones del 2019, de acuerdo a la estadística oficial del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur).

El turismo es un derecho que debe estar garantizado más allá de la condición física, sensorial, económica o social de las personas, enfatiza el Mincetur, pero ¿Cuánto hemos avanzado en atender a los turistas con dificultades de movilidad?

“En los últimos años, el Perú ha fortalecido su oferta turística para personas con discapacidad y adultos mayores. A través de la iniciativa Turismo Social, el Mincetur ha desarrollado experiencias accesibles en diversas regiones e incorporado mejoras como planos hápticos, piezas táctiles, braille y QR accesibles”,señala la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Teresa Mera Gómez al

diario oficial El Peruano.

“También destaca la implementación del Distintivo TUR4ALL, otorgado a más de 100 recursos turísticos evaluados por expertos internacionales. Además, más de 2,500 actores turísticos han sido capacitados y se ha promovido una gestión municipal inclusiva mediante el reconocimiento “Turismo para Todos”.En conjunto, estos avances consolidan un turismo más accesible, inclusivo y alineado con estándares globales”,explica la ministra Mera.

Asimismo, resalta que las acciones del Mincetur están sentando bases para fortalecer la oferta accesible y avanzar hacia una medición más precisa de su impacto económico.

“Esto es clave debido a la alta demanda potencial, especialmente entre adultos mayores con algún tipo de discapacidad, lo que refuerza la necesidad de seguir ampliando y adaptando la oferta turística”, precisa la titular del Mincetur.

Por otra parte, el Mincetur señala que en los atractivos turísticos que se han implementado elementos de accesibilidad figuran:1)Complejo Arqueológico de Chan Chan: Réplica de muro táctil con pizas en 3D, códigos QR e información braille.2)Sitio Arqueológico de Bandurria: plano háptico, piezas en 3D, códigos QR, paneles informativos en braille.3)Museo de Sitio de Pachacamac: plano háptico, piezas en 3D, códigos QR, paneles informativos en braille.

También

el Mincetur, destaca que el Perú a la fecha ofrece experiencias turísticas accesibles e inclusivas diseñadas, para visitantes con discapacidad, movilidad reducida y adultos mayores.

Algunos ejemplos son“La naturaleza de los Pantanos de Villa”, destinada a personas adultas mayores en Lima Metropolitana;“El arte del dios Pachacámac”,destinada a personas adultas mayores, en el Sitio Arqueológico de Pachacamac, en Lima Metropolitana.

También,“Caral accesible e inclusivo”,destinada a personas adultas mayores en la Ciudad Sagrada de Caral, en la región Lima;“Naturaleza con sentidos”,orientada a personas con discapacidad visual y acompañantes, la Reserva Nacional de Lachay;“Descubriendo el Muso de Sitio Pucllana”, orientada a personas con discapacidad visual y acompañantes;“Experiencia Inclusiva en Moray”, destinada a personas adultas mayores, en el Centro Arqueológico Moray, en Cusco, entre otros.

Por su parte, la presidenta de la Asociación Peruana de Operadores de Turismo Receptivo e Interno (Apotur), Claudia Medina, destaca la importancia de este segmento de turistas.

“En el caso del turismo para personas con discapacidad o adultos mayores con ciertas limitaciones como la movilidad reducida, o dificultades para ver, oír, entre otras, consideramos que es un nicho interesante para desarrollar”,señala.

“Sin embargo, exige mucha preparación logística y sobre todo experiencia en los operadores, además de la infraestructura correspondiente. Tiene que haber este tipo de combinación perfecta para que le demos al turista una experiencia garantizada y buena”, agrega.

“En el Perú se está avanzando, se han hecho experiencias accesibles, hay rutas turísticas con la certificación TUR4ALL, pero todavía hay mucho por trabajar”, subraya.

“Existe una demanda real,en las ferias de turismo los proveedores informan si pueden atender turismo con estas necesidades, existedemanda de Europa, Estados Unidos, Canadá y de la misma Latinoamérica. Además, el turista con estas características, invierte un promedio de 20% hasta 25% más que el turista promedio,en las mismas rutas porque obviamente necesita esa garantía de servicio”, explica.

En ese sentido, enfatiza la importancia de generar alianzas entre el Mincetur, Promperú y el Conadis para la capacitación del personal que trabaja en turismo y expresa su respaldo a toda iniciativa de capacitación y desarrollo de productos turísticos especializados.

“Nosotros respaldamos (las alianzas para capacitar y promocionar) porque consideramos que este es un nicho muy interesante, vendible, no es masivo, es lo que busca el Perú, un turista de calidad que exige garantía y obviamente es un mercado de expansión con un gasto promedio interesante”,puntualiza.

Datos

•En junio de este año, se realizó el VI Foro Nacional de Turismo Social, que permitió compartir experiencias internacionales y redes de contactos, y la presentación del avance de las acciones emprendidas desde el Mincetur.•De enero a setiembre del 2025 llegaron 2 millones 561,592 turistas extranjeros al Perú, cantidad superior en 4.5% respecto al similar periodo del 2024.