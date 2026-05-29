Perú busca posicionarse como actor clave sobre seguridad energética en Estados Unidos

Andina/Difusión

Lima 29 May. (ANDINA) -

El ministro de Energía y Minas, Waldir Ayasta Mechán, desarrolló una nutrida agenda de actividades en Washington DC (Estados Unidos) con el objetivo de posicionar al Perú como actor clave en seguridad energética y minerales críticos, así como destino confiable para las inversiones.

Como parte de su agenda, el titular del Minem participó en el foro “Promoción de la seguridad energética y la integración económica en las Américas”, organizado por el Departamento de Energía de los Estados Unidos y la Misión Permanente de dicho país ante la Organización de los Estados Americanos (OEA).

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En ese marco, pudo dialogar con especialistas en los sectores energético y minero, con quienes intercambió perspectivas sobre seguridad energética, minerales críticos y oportunidades de cooperación regional, en aras de impulsar la cooperación técnica y promover el intercambio de conocimientos y mejores prácticas en el uso y aprovechamiento de las energías renovables, como la energía solar, energía eólica, geotermia e hidroenergía.

En otro momento, tuvo un encuentro protocolar con el secretario general del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Gerardo Corrochano, con quien abordó la importancia de continuar fortaleciendo los vínculos de cooperación entre dicha entidad y el Perú, particularmente en los sectores minero y energético.

Asimismo, acompañado del embajador Rodolfo Coronado, representante permanente del Perú ante la Organización de Estados Americanos (OEA), sostuvo un diálogo con Laura Gil, secretaria general adjunta de este organismo multilateral; y con Leandro Rizzuto, representante permanente de los Estados Unidos.

El ministro Ayasta también sostuvo una reunión de trabajo con representantes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), liderados por Miguel Coronado, gerente de Región Andina CAN-BID, donde se abordó la iniciativa LACMinerals, programa orientado al fortalecimiento del sector minero en América Latina y el Caribe.

Durante este encuentro se dialogó sobre oportunidades de cooperación para el desarrollo de cadenas de valor, la promoción de inversiones sostenibles y el impulso de proyectos vinculados a minerales críticos, alineados con estándares internacionales de sostenibilidad y seguridad económica.

Previamente, se reunió con Enrique Millán-Mejía y Martín Cassinelli, investigadores del Atlantic Council, uno de los think tanks más importantes de Estados Unidos, para abordar las oportunidades de inversión que tiene el Perú, los desafíos vinculados a la seguridad y soberanía energética, así como el fortalecimiento de la cooperación y el rol del país como actor clave en minerales críticos en la región.

Durante su segundo día de actividades, el ministro de Energía y Minas, Waldir Ayasta Mechán, se reunió con Caroline Vik, Chief Policy Officer del U.S. International Development Finance Corporation (DFC). Se abordaron oportunidades de inversión y financiamiento para proyectos vinculados a infraestructura, minerales críticos, energía, seguridad económica y fortalecimiento de la cooperación.

Finalmente, dialogó con María Marcela Silva, directora regional de Infraestructura para América Latina y el Caribe del Banco Mundial, y Roger Schlotterer, gerente de Políticas y Regulaciones del Departamento de Metales y Minerales de la misma institución, sobre temas relacionados a proyectos de desarrollo y la estrategia de minería país que impulsa el Banco Mundial.

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