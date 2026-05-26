Perú busca ser socio de nueva economía global: instan a próximo Congreso aprobar ley MAPE

Andina/Daniel Bracamonte

Lima 27 May. (ANDINA) -

El ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Pareja, participó de la inauguración del Simposio – XVI Encuentro Internacional de Minería, resaltando la oportunidad histórica del Perú para asumir un papel estratégico en la economía mundial de minerales críticos.

Durante el discurso inaugural del encuentro, organizado por la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (Snmpe), Pareja enfatizó en que el país debe consolidar su posición como socio indispensable en el contexto de transición energética.

“La transición energética mundial es una realidad que está redefiniendo la economía internacional, la industria y la geopolítica. Y en ese escenario el Perú tiene una oportunidad histórica, porque nuestro país no solamente posee recursos minerales, posee algo más importante, la posibilidad de convertirse en un socio estratégico indispensable para el desarrollo de la nueva economía global”, precisó.

Frente a empresarios y autoridades, el Canciller sostuvo que el nuevo escenario internacional exige instituciones sólidas y políticas públicas estables.

“Ningún país puede sostener políticas públicas de largo plazo, atraer grandes inversiones o consolidar procesos de desarrollo sin estabilidad, continuidad y confianza institucional”, afirmó el ministro.

Como parte de la estrategia para fortalecer la presencia peruana en las cadenas globales de suministro, Pareja destacó los acuerdos recientes con Estados Unidos y Canadá orientados a fomentar inversiones responsables, innovación y sostenibilidad en minería.

“En los últimos meses hemos fortalecido nuestra cooperación con socios estratégicos mediante acuerdos orientados a promover inversiones responsables, innovación, sostenibilidad y fortalecimiento institucional en minería”, señaló.

En cuanto a los obstáculos administrativos, Pareja mostró su preocupación por la complejidad regulatoria que afecta el desarrollo minero. “Hay 265 procesos administrativos en 29 instituciones centrales y locales que retardan la viabilidad de los proyectos mineros en años”, indicó.

Sobre el tema, señaló que es necesario seguir avanzando con el proceso de simplificación administrativa y la modernización de la gestión pública, con el objetivo de destrabar inversiones y aprovechar el contexto internacional de precios altos en minerales.

Al referirse a los desafíos del sector, Pareja identificó a la minería ilegal como uno de los problemas más graves para el país, por su impacto en la seguridad, el ambiente y la economía formal.

Minería ilegal se convierte en amenaza regional

“La minería ilegal, principalmente de oro y cobre, se ha convertido en una amenaza regional que afecta a la seguridad, el ambiente y la institucionalidad democrática. Por ello, el Estado tiene la obligación de fortalecer capacidades institucionales, garantizar la seguridad en las zonas de operación y combatir las organizaciones criminales vinculadas a esta actividad ilícita”, remarcó.

El ministro dedicó un apartado a la minería artesanal, actividad que consideró valiosa por el trabajo que genera en todo el país.

Ley MAPE debe aprobarse

Al respecto, instó al próximo Congreso a aprobar la ley MAPE “que ha sido debatida ampliamente por el actual Congreso”. Asimismo, subrayó la importancia de una regulación adecuada para formalizar y proteger a quienes dependen de esta actividad.

Al concluir su discurso, Pareja afirmó: “El Perú quiere construir alianzas de largo plazo (LP), quiere atraer inversión responsable y quiere consolidarse como un actor clave en la seguridad energética y mineral”.

Agregó que el país cuenta con recursos, ubicación estratégica y talento humano para convertirse en un socio estratégico en la nueva economía global.

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