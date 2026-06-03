Perú: cartera de agua y saneamiento por US$ 5,300 millones atrae interés en foro regional

Andina

Lima 3 Jun. (ANDINA) -

La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión) presentó en la VII Conferencia Latinoamericana de Saneamiento – Latinosan 2026, realizada en República Dominicana, una cartera de 19 proyectos de infraestructura de agua y saneamiento por aproximadamente 5,300 millones de dólares.

Según ProInversión esta cartera está orientada a cerrar brechas históricas, mejorar la salud pública y proteger el ambiente en diversas regiones del país.

La presentación estuvo a cargo de la directora de Inversiones Descentralizadas de ProInversión, Denisse Miralles, quien destacó que esta cartera de Asociaciones Público – Privadas (APP) constituye una oportunidad concreta para llevar servicios de saneamiento modernos, seguros y sostenibles a millones de peruanos, especialmente en ciudades que requieren con urgencia plantas de tratamiento de aguas residuales, infraestructura de captación, conducción, tratamiento y soluciones innovadoras para garantizar agua segura.

“Cada proyecto de saneamiento representa mucho más que infraestructura. Significa menos contaminación, mejores condiciones de salud, ríos más limpios y una mejor calidad de vida para las familias”, señaló Miralles durante su participación.

Entre los principales proyectos del portafolio presentado, que generaron interés, figuran la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Cajamarca, cuya adjudicación se prevé para el tercer trimestre de 2026, con una inversión estimada de US$ 178 millones y más de 365 mil beneficiarios; y la PTAR Trujillo, que se prevé declarar de interés en el tercer trimestre de 2026, con una inversión estimada de US$ 670 millones y 852 mil personas beneficiadas.

Asimismo, ProInversión destacó proyectos como PTAR Huancayo, con una inversión de US$ 466 millones; Obras de Cabecera – primera fase, por US$ 726 millones; PTAR San Martín, por US$ 301 millones; PTAR Cusco, por US$ 165 millones; Desaladora de Ilo, por US$ 241 millones; y PTAR Cañete, por US$ 281 millones. A ellos se suman 11 proyectos en formulación por más de US$ 2300 millones, que ampliarán el alcance territorial del portafolio de agua y saneamiento.

Durante su ponencia “El desafío de la colaboración público-privada: experiencias exitosas y superación de barreras críticas en proyectos de saneamiento”, Denisse Miralles resaltó que las APP ya vienen demostrando resultados concretos en el país. En Lima y Callao, el tratamiento de aguas residuales pasó de 21% en 2012, antes de la operación de las principales plantas concesionadas, a más de 95% en 2024.

Actualmente, las plantas concesionadas por ProInversión — PTAR Taboada, PTAR La Chira y PROVISUR— tratan aproximadamente el 84% de las aguas residuales de Lima y Callao. Este resultado evidencia que la colaboración público-privada, bien estructurada y orientada al servicio ciudadano, puede acelerar el cierre de brechas, mejorar la gestión ambiental y reducir riesgos sanitarios para la población.

“La experiencia de Lima y Callao demuestra que las APP pueden generar cambios reales y medibles. Cuando el Estado y el sector privado trabajan con objetivos claros, se puede pasar de una brecha crítica a soluciones de gran escala que impactan directamente en la vida de millones de personas”, afirmó la directora de Inversiones Descentralizadas.

Asimismo, destacó que, en Perú, se viene utilizando el mecanismo de Obras por Impuestos para contribuir al cierre de brechas en este sector. Es el caso del esquema Pucusana, una iniciativa que optimizará la cobertura y continuidad de los servicios de saneamiento en el distrito de Pucusana (Lima), con una inversión de S/ 291 millones, en beneficio de seis mil personas.

En Latinosan 2026, ProInversión también promovió las ventajas del Perú como destino atractivo para la inversión privada, destacando su estabilidad macroeconómica, apertura comercial, seguridad jurídica y un marco legal favorable para inversionistas nacionales e internacionales. La Agencia sostuvo que estas condiciones permiten impulsar proyectos de infraestructura sanitaria bajo esquemas sostenibles, eficientes y orientados a resultados.

Como parte de su agenda, la funcionaria sostuvo reuniones bilaterales con empresas constructoras, operadoras y potenciales inversionistas del sector agua y saneamiento, con el objetivo de difundir directamente el portafolio de proyectos, promover la participación privada y fortalecer alianzas con organismos multilaterales, entidades públicas y actores vinculados al financiamiento de infraestructura sanitaria.

La participación de ProInversión en Latinosan 2026 permitió posicionar al Perú en uno de los espacios técnicos y políticos más importantes de América Latina y el Caribe para impulsar soluciones de saneamiento seguro, resiliente, sostenible e inclusivo, en línea con el Objetivo de Desarrollo Sostenible N° 6: agua limpia y saneamiento.