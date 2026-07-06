Perú: cartera de proyectos en minería suma inversiones superiores a US$ 64,000 millones

Andina/Difusión

Lima 6 Jul. (ANDINA) -

El Ministerio de Energía y Minas del Perú (Minem) presenta la Cartera de Proyectos de Inversión Minera 2026, conformada por 66 proyectos distribuidos en 19 departamentos del país, que representan una inversión conjunta estimada en 64,075 millones de dólares, confirmando el alto potencial del Perú en el rubro extractivo.

La Cartera constituye un instrumento fundamental para la toma de decisiones en materia de política sectorial, planificación territorial e inversión privada, y refleja la centralidad de la actividad minera en la economía nacional a través de su contribución al crecimiento de la producción y las exportaciones.

"La Cartera de Proyectos de Inversión Minera 2026 es una invitación a seguir apostando por el Perú, un país con un extraordinario potencial minero, y nos permite ratificar el compromiso del Estado con el desarrollo de una minería que transforma recursos en bienestar para la población, de manera competitiva sostenible, consolidando la posición del país como un destino estratégico para la inversión global”, señaló el ministro Waldir Ayasta Mechán.

Destacó que este documento permite destacar la importancia de la actividad minera para impulsar la generación de divisas, los ingresos fiscales y las transferencias por Canon Minero, Regalías Mineras y Derecho de Vigencia y Penalidad, recursos que financian el desarrollo de las regiones del país.Añadió que el Minem tiene la visión de consolidar nuestra competitividad global en un mercado internacional exigente, garantizando un entorno de predictibilidad regulatoria y seguridad jurídica que continúe atrayendo capitales responsables y de largo plazo.

La Cartera de Proyectos de Inversión Minera 2026, elaborada por la Dirección General de Promoción y Sostenibilidad Minera (DGPSM) del Minem, puede ser revisada en la siguiente dirección electrónica https://www.gob.pe/institucion/minem/informes-publicaciones/...

Este documento institucional contribuye a posicionar al Perú como un actor relevante y responsable ante los compromisos globales de descarbonización, que se consolida como una de las principales potencias mineras del mundo, y alcanza una ventaja competitiva relevante frente a la demanda creciente de insumos para la electromovilidad y las energías renovables, tendencias que están redefiniendo la geopolítica de los recursos naturales a escala global.