Perú y China fortalecen la cooperación científica y tecnológica en metrología

Andina/Wentao Li, Director General Del Instituto

Lima 10 Jun. (ANDINA) -

El Instituto Nacional de Calidad (Inacal) y el Instituto Nacional de Metrología de la República Popular China (NIM) fortalecieron su cooperación científica y técnica con el objetivo de impulsar el desarrollo de capacidades en metrología, innovación e Infraestructura de la Calidad.

Todo ello, en un contexto internacional donde la precisión de las mediciones es clave para el comercio global, la transición energética, la industria avanzada y el desarrollo tecnológico.

La visita oficial de la delegación de la República Popular China al Perú permitirá avanzar hacia la futura suscripción de un Memorando de Entendimiento (MoU), orientado al intercambio técnico, investigación especializada y fortalecimiento en el ámbito de la calidad y la medición entre ambas instituciones.

Durante la reunión oficial, elpresidente ejecutivo del Inacal, César José Bernabé Pérez, destacó la importancia estratégica de fortalecer la relación bilateral con la República Popular China, principal socio comercial del Perú.

“La cooperación con China representa una oportunidad para fortalecer capacidades en metrología, innovación y desarrollo técnico sostenible. El liderazgo de China en APEC 2026 permitirá profundizar la articulación entre nuestras instituciones y consolidar una Infraestructura de la Calidad que contribuya a mejorar la competitividad, atraer inversiones y facilitar el acceso de productos y servicios peruanos a los mercados internacionales”,señaló.

Asimismo, remarcó que el Inacal cumple un rol fundamental como ente rector del Sistema Nacional para la Calidad, mediante el desarrollo de estándares técnicos, sistemas de acreditación y capacidades metrológicas que garantizan la confiabilidad de productos, servicios y procesos productivos en el país.

Por su parte, el director de Metrología del Inacal, José Dajes Castro, resaltó el papel estratégico de la metrología como soporte transversal de las economías modernas y de los sectores de mayor valor agregado.

“Desde la calibración y verificación de instrumentos de medición de uso comercial, como las balanzas y cintas métricas, hasta los patrones de medición de alta exactitud, los Materiales de Referencia Certificados (MRC) y las tecnologías vinculadas al hidrógeno y la transición energética; así como las exportaciones agroindustriales y la minería, todos estos sectores dependen de mediciones confiables y trazables al Sistema internacional (SI)”, afirmó.

La delegación de la República Popular China estuvo encabezada por Wentao Li, director general del NIM, acompañado por Juan Cai, directora del Departamento de Cooperación Internacional,además de especialistas de alto nivel en metrología química, termofísica, electromagnetismo y metrología dimensional, áreas estratégicas para sectores vinculados a energía, manufactura avanzada, salud, minería, sostenibilidad y transformación digital.

Por el Inacal participaron también la directora de Normalización, Rosario Uría; la directora de Acreditación, Patricia Aguilar; y el jefe de la Oficina de Cooperación Internacional, Daizen Oda. Asimismo, se contó con la participación de la Sra. Coral de Cielo Cano Gallardo, directora del Departamento de Ciencia, Tecnología y Energía del Ministerio de Relaciones Exteriores.

La agenda técnica incluyó exposiciones especializadas sobre metrología aplicada al hidrógeno y carbono, metrología química, eléctrica cuántica, mecánica y acústica, automatización y transformación digital, comparaciones internacionales de medición, fortalecimiento de laboratorios nacionales y formación de especialistas.

También, la delegación china realizó visitas técnicas a los laboratorios de electricidad, termometría, masa, mecánica y química de la Dirección de Metrología del Inacal, con el objetivo de identificar futuras líneas de cooperación científica, intercambio de especialistas y proyectos conjuntos de investigación.

La visita culminó con la firma de un “Acta de Reunión” que deja constancia de la voluntad de ambas instituciones de avanzar hacia un futuro Memorando de Entendimiento y consolidar una alianza técnica de largo plazo entre Perú y China en materia de metrología e Infraestructura de la Calidad.

Dato:

El NIM, fundado en 1955, es una de las principales instituciones metrológicas de Asia y participa activamente en organismos internacionales como el Bureau International des Poids et Mesures (BIPM), el Asia Pacific Metrology Programme (APMP) y la International Organization of Legal Metrology (OIML). Su liderazgo científico ha sido clave en el desarrollo de capacidades vinculadas a metrología cuántica, mediciones de carbono, tecnologías energéticas y estándares avanzados de precisión.

(FIN) NDP / MDV