Perú cierra el 2025 con un crecimiento económico del 3,4% en un año marcado por la inestabilidad política

MADRID 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

La economía de Perú finalizó 2025 con un crecimiento del 3,4% respecto al año anterior, en un ejercicio marcado por la destitución de la presidenta Dina Boluarte en octubre y la designación de José Jerí como presidente interino, quien también fue relevado hace una semana por presunta corrupción.

En el cuarto trimestre del año, el PIB peruano registró un alza del 3,2% impulsado por la inversión bruta fija (10,8%), el consumo de los hogares (3,1%) y las exportaciones de bienes y servicios (5,3%), según los datos divulgados por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

Asimismo, las actividades de transformación registraron un desempeño positivo con un incremento del 4,7% en el último trimestre del año, mientras que los servicios aumentaron un 3,4%.

El consumo final privado creció un 3,1% respecto al mismo trimestre del año anterior como consecuencia del aumento del empleo y de los ingresos laborales percibidos por los hogares.

Por otra parte, el gasto de consumo final del gobierno se incrementó en un 1,5% en comparación con el año anterior derivado del comportamiento positivo del gasto en administración pública y defensa (1,6%), educación pública (3,4%) y salud pública (0,2%).

Las exportaciones de bienes y servicios aumentaron un 5,3% en el cuarto trimestre respecto al año anterior, con principales ventas de mineral de plomo (142,5%), café (55,7%), mineral de hierro (39,4%) y mineral de zinc (32,7%).

Al mismo tiempo, las importaciones se incrementaron en un 11,6% que se explica por el alza de compras al exterior de automóviles (30,1%), camiones, ómnibus y camionetas (24%) y maquinaria para la industria (22,3%).

CONSTRUCCIÓN Y TRANSPORTE IMPULSAN LA ECONOMÍA

Por sectores, la construcción se expandió un 6,7% en 2025 gracias a la mayor ejecución de obras de infraestructura vial, mientras que el transporte, almacenamiento, correo y mensajería creció un 5%.

Otros sectores que también se vieron impulsados al alza fueron el agricultura, la ganadería, caza y silvicultura (4,8%), el comercio (3,6%), los alojamientos y restaurantes (2,3%) y los servicios financieros, seguros y pensiones (0,5%).

En contra, la actividad de telecomunicaciones y otros servicios se contrajo en un 0,4% en el último ejercicio.