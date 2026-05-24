Perú: ciudades de la selva registran menores cifras de desempleo

Andina

Lima 24 May. (ANDINA) -

Cuatro de las cinco ciudades peruanas con menores tasas de desempleo están ubicadas en la selva, según el último informe técnico “Perú: Comportamiento de los indicadores del mercado laboral a nivel nacional”, elaborado por el INEI.

Los menores porcentajes de desempleo se registran en las ciudades de Iquitos (3.3%), Tarapoto (3.5%), Trujillo (4.1%), Pucallpa (4.1%) y Puerto Maldonado (4.3%), señala el estudio del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), correspondiente al trimestre enero-febrero-marzo del presente año.

Además, en el periodo analizado se observa que las mayores tasas de desempleo se reportaron en las ciudades de Cerro de Pasco (13.9%), Huancavelica (12.3%), Moquegua (12.1%), Cajamarca (10.4%), Cusco (9%), Puno (8%), Huánuco (7.8%), Chimbote (7.4%), Huaraz (7%), Ayacucho (7%) y Abancay (6.9%).

El informe del INEI también muestra que Lima Metropolitana y el Callao alcanzan una cifra de desempleo de 6.8% durante el primer trimestre del 2026, casi similar a lo observado en Arequipa (6.7%), aunque un poco mejor está la situación en Tacna (6.4%), Piura (6.3%), Ica (6.3%), Chiclayo (6.2%), Juliaca (5.7%), Tumbes (5.6%), Chachapoyas (5.1%) y Huancayo (4.5%).

El INEI informó que, a nivel nacional, la tasa de desempleo fue de 5.1% y presentó una reducción de 0.4 punto porcentual, con relación a igual periodo del año anterior (5.5%).

Señaló que en el área urbana el 5.9% de la población se encontraba desempleada, mientras que en la zona rural fue solo 1.2%, evidenciando una brecha de 4.7 puntos porcentuales entre ambos ámbitos.

Asimismo, el desempleo afectó en mayor medida a las mujeres (5.9%) que a los hombres (4.4%). Además, la tasa de desempleo fue de 7.6% entre la población con educación superior universitaria, mientras que en aquellos con educación primaria o menor nivel educativo alcanzó el 1.7%.

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