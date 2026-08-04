Perú: colocación de créditos creció alrededor de 8.5% en el segundo trimestre del 2026

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Lima 4 Ago. (ANDINA) -

Durante el segundo trimestre (abril-mayo-junio) del presente año, el crédito directo creció cerca del 8.5% anual, colocándose por encima del 7% reportado en el primer trimestre del 2026 y registrando el mayor crecimiento desde inicios del 2021, según el Departamento de Estudios Económicos de Scotiabank.

“El crédito (colocado por bancos y financieras) mantiene una tendencia positiva, pero con una ligera desaceleración en el crédito a empresas. Su crecimiento está en línea con el dinamismo de la actividad económica que registró una expansión de 3.2% entre enero y mayo”, explicó.

Scotiabank detalló que el crédito a empresas creció alrededor de 7% anual, manteniendo el ritmo promedio de expansión pese a una ligera desaceleración en junio, y el crédito a personas se aceleró a niveles cercanos a 10% anual, consolidando un crecimiento robusto.

“El crédito a empresas continuó creciendo a buen ritmo, pero mostrando una ligera desaceleración en términos anuales, lo que habría estado en línea con la evolución de la inversión privada, la cual habría crecido alrededor de 10% en el segundo trimestre del 2026, tras haberse expandido 13.2% durante el primer trimestre. En junio se registró un flujo de crédito menor en comparación con mayo, pero aun siguió siendo positivo”, refirió.

"La mayoría de carteras mostró una desaceleración, destacando el crédito corporativo y medianas empresas. Por el contrario, los créditos a pequeñas y microempresas mostraron un mejor desempeño respecto al primer trimestre del presente año”, agregó.

Scotiabank señaló que el crédito a personas mostró un buen ritmo de expansión, creciendo cerca de 10%, en términos anuales, consolidando la tendencia alcista y registrando un buen dinamismo en los flujos.

“El crédito hipotecario se mantiene sólido, creciendo en torno a 7.5% anual y mostrando en el segundo trimestre de este año flujos por encima del primer trimestre, en línea con la mayor venta de viviendas nuevas, que registró un crecimiento de 26% durante los primeros tres meses del 2026”, sostuvo.

“Mientras que el crédito de consumo registró un crecimiento superior a 12% anual en el segundo trimestre de este año, por encima de la cifra del primer trimestre (8.3%), impulsado por el dinamismo del consumo privado que habría registrado un crecimiento de alrededor de 3.5%”, añadió.

La entidad financiera consideró que el crédito directo continuará mostrando un buen dinamismo gracias a la mejora de las expectativas empresariales con el nuevo gobierno y pese a los factores climáticos adversos asociados al Fenómeno El Niño.

“Para fines del 2026 proyectamos un crecimiento del crédito directo en torno a 8%. Así, prevemos que el crédito a empresas se mantenga alrededor de 7%, pero con un mayor dinamismo en el segmento de microempresas para fin de periodo. Además, prevemos que la evolución positiva de la demanda interna se mantenga e impulse el crecimiento del crédito a personas en torno a 9%”, indicó.

(FIN) CNA