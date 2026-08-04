Perú: colocación de créditos creció alrededor de 8.5% en el segundo trimestre de 2026

Perú.- Perú: colocación de créditos creció alrededor de 8.5% en el segundo trimestre del 2026 - Andina/Archivo

Lima 4 Ago. (ANDINA) -

El crédito directo creció 8.5% anual durante el segundo trimestre de 2026, colocándose por encima del 7% reportado en el primer trimestre del presente año y registrando el mayor crecimiento desde inicios de 2021, según el Departamento de Estudios Económicos de Scotiabank.

“El crédito (colocado por bancos y financieras) mantiene una tendencia positiva, pero con una ligera desaceleración en el crédito a empresas. Su crecimiento está en línea con el dinamismo de la actividad económica que registró una expansión de 3.2% de enero a mayo”, explicó la analista del sistema financiero, Grecia Fajardo.

Detalló que el crédito a empresas creció alrededor de 7% anual, manteniendo el ritmo promedio de expansión pese a una ligera desaceleración en junio, y el crédito a personas se aceleró a niveles cercanos a 10% anual, consolidando un crecimiento robusto.

“El crédito a empresas continuó subiendo a buen ritmo, pero mostrando una ligera desaceleración en términos anuales, lo que habría estado en línea con la evolución de la inversión privada, la cual habría crecido alrededor de 10% en el segundo trimestre de 2026, tras haberse expandido 13.2% durante el primer trimestre. En junio se registró un flujo de crédito menor en comparación con mayo, pero aún siguió siendo positivo”, refirió Fajardo.

"La mayoría de carteras mostró una desaceleración, destacando el crédito corporativo y de medianas empresas. Por el contrario, los créditos a micro y pequeñas empresas mostraron un mejor desempeño respecto al primer trimestre del presente año”, agregó.

Grecia Fajardo señaló que el crédito a las personas mostró un buen ritmo de expansión, creciendo cerca de 10%, en términos anuales, consolidando la tendencia alcista y registrando un buen dinamismo en los flujos.

“El crédito hipotecario se mantiene sólido, creciendo en torno a 7.5% anual y mostrando en el segundo trimestre de este año flujos por encima del primer trimestre, en línea con la mayor venta de viviendas nuevas, que registró un crecimiento de 26% durante los primeros tres meses de 2026”, sostuvo.

“Mientras que el crédito de consumo registró un crecimiento superior a 12% anual en el segundo trimestre de este año, por encima de la cifra del primer trimestre (8.3%), impulsado por el dinamismo del consumo privado que habría registrado un crecimiento de alrededor de 3.5%”, añadió.

Grecia Fajardo consideró que el crédito directo continuará mostrando un buen dinamismo gracias a la mejora de las expectativas empresariales con el nuevo Gobierno y pese a los factores climáticos adversos asociados al Fenómeno de El Niño.

“Para fines de 2026 proyectamos un crecimiento del crédito directo en torno a 8%. Así prevemos que el crecimiento del crédito a las empresas se mantendría alrededor de 7%, pero con un mayor dinamismo en el segmento de microempresas para fin de periodo. Además vislumbramos que la evolución positiva de la demanda interna se mantendría e impulsaría el crecimiento del crédito a las personas en torno a 9%”, indicó finalmente la analista.

(FIN) CNA/JJN