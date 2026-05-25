Perú Compras: Aprueban fichas de homologación para equipos de protección personal

Andina/Difusión

Lima 26 May. (ANDINA) -

El Ministerio de Salud (Minsa) aprobó, mediante la Resolución Ministerial N.º 454-2026/Minsa, las Fichas de Homologación de mamelucos y pantalones descartables no estériles, con la finalidad de fortalecer la protección y seguridad del personal del sector salud; así como, optimizar los procesos de contratación pública.

Con la aprobación de estas fichas, se podrá realizar adquisiciones de manera más eficiente, transparente y estandarizada garantizando el cumplimiento de especificaciones técnicas uniformes.

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En este proceso, la Central de Compras Públicas (Perú Compras), entidad adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), brindó asistencia técnica al Minsa, mediante un trabajo en conjunto, que permite reducir riesgos en las contrataciones y optimizar los tiempos de adquisición. Además, promover mayor participación de proveedores que cumplan con los estándares establecidos.

Cabe destacar que el uso de equipos de protección personal es fundamental para reducir el riesgo de exposición a sangre y otros fluidos corporales, así como para prevenir el contagio de enfermedades transmitidas en los entornos de atención de salud.

Las Fichas de Homologación aprobadas e incorporadas al Listado de Fichas de Homologación se encuentran en la sede digital de Perú Compras ( https://central.perucompras.gob.pe/homologacion/relacion-fic..." target="_blank" class="ApplyClass">https://central.perucompras.gob.pe/homologacion/relacion-fic...>) y son de uso obligatorio para todas las entidades públicas.

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