Perú Compras continúa con la habilitación de la plataforma de Catálogos Electrónicos

Andina/Difusión

Lima 30 May. (ANDINA) -

En el marco de la optimización de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco (CEAM), la Central de Compras Públicas, entidad adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), continúa con la habilitación de la plataforma para la incorporación de Fichas-producto, a cargo de los representantes de marca acreditados.

Tras el registro de Fichas-producto para los Catálogos Electrónicos de computadoras de escritorio; laptops; escáneres; impresoras; consumibles; repuestos y accesorios de oficina, que se habilitó durante la primera quincena del mes de mayo, ahora corresponde la habilitación para otros nueve catálogos:

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Según el Comunicado N.°22-2026-PERÚ COMPRAS, del 1 al 15 de junio de 2026 se habilitará la incorporación para cinco Catálogos Electrónicos, los cuales son:

1)Catálogo Electrónico de Pinturas, acabados en general y complementos;2)Tuberías, accesorios y complementos;3)Mobiliario en general; y4)Útiles de escritorio y5)Papeles y cartones.

En tanto, del 1 al 15 de julio de 2026 se habilitará la incorporación de Fichas-producto en cuatro catálogos que se mencionan a continuación:

6)Bienes para usos diversos;7)Accesorios domésticos de plástico y metal;8)Materiales e insumos de limpieza; y9)Papeles para aseo y limpieza.

Las entidades contratantes, proveedores adjudicatarios y representantes de marca acreditados que deseen realizar consultas a Perú Compras, tienen a su disposición los siguientes canales de atención: WhatsApp 942 736 152, central telefónica (+511) 643-0000 anexo 8000 y correo electrónico: informes@perucompras.gob.pe.

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