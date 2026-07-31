Andina/La Central De Compras Públicas (Perú

Lima 31 Jul. (ANDINA) -

La Central de Compras Públicas (Perú Compras) invita a los proveedores que brindan servicios en la nube a presentar información técnica y comercial, hasta el 3 de agosto del 2026, como parte de la etapa de interacción con el mercado de la compra por encargo que realiza para el Programa de Compensaciones para la Competitividad (Agroideas).

Los proveedores interesados podrán solicitar información sobre esta etapa a través del correo electrónicocomprascorporativas@perucompras.gob.pe, donde recibirán las orientaciones necesarias para presentar la información requerida.

La interacción con el mercado es una etapa previa al procedimiento de contratación en la que Perú Compras recopila información técnica y comercial de los proveedores sobre las soluciones disponibles y las condiciones de contratación.

Esta información permite promover una mayor competencia y mejorar la definición del requerimiento, contribuyendo así a un proceso de contratación más eficiente, transparente y acorde con las necesidades de la entidad solicitante.

Esta compra por encargo tiene como finalidad que Agroideas cuente con un servicio de correo electrónico y herramientas colaborativas en la nube, que faciliten la comunicación, el trabajo colaborativo y la continuidad de sus operaciones.