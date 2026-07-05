Archivo - Perú.- Perú Compras continúa con la habilitación de la plataforma de Catálogos Electrónicos - Andina/Difusión - Archivo

Lima 5 Jul. (ANDINA) -

La Central de Compras Públicas (Perú Compras), entidad adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas, alcanzó el nivel óptimo en la evaluación del Índice de Madurez del Sistema de Control Interno 2025, realizada por la Contraloría General de la República,.

En la evaluación obtuvo un puntaje de 93.64%. Según Perú Compras este resultado refleja el fortalecimiento de sus mecanismos de gestión, prevención de riesgos y mejora continua.

Este logro, continuó, acredita que la entidad cuenta con procesos internos orientados a prevenir riesgos, fortalecer la transparencia, mejorar la toma de decisiones y contribuir al uso eficiente de los recursos públicos, aspectos fundamentales para el adecuado funcionamiento de las compras públicas.

El Índice de Madurez del Sistema de Control Interno evalúa el grado de implementación de prácticas que permiten a las entidades públicas gestionar sus procesos de manera ordenada, identificar riesgos oportunamente y fortalecer el cumplimiento de sus objetivos institucionales.

El nivel óptimo corresponde a las entidades que alcanzan un puntaje igual o mayor al 90%. De esta manera, Perú Compras consolida su trabajo institucional orientado a fortalecer una gestión íntegra, eficiente y transparente.

Para Perú Compras, entidad encargada de gestionar modalidades y herramientas para optimizar las contrataciones del Estado y contar con mecanismos sólidos de gestión, cumplir con la implementación del Sistema de Control Interno contribuye a brindar servicios más eficientes, fortalecer la confianza de las entidades usuarias y promover una adecuada administración de los recursos públicos en favor de la ciudadanía.