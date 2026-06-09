Perú Compras: Minsa realiza consulta para actualizar fichas de homologación de cuchilletes

Andina/Perú Compras: Ministerio De Salud Realiza

Lima 9 Jun. (ANDINA) -

La Central de Compras Públicas (Perú Compras), organismo adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), en coordinación con el Ministerio de Salud (Minsa), invitó a participar en la consulta pública sobre la modificación de siete proyectos de ficha de homologación de cuchilletes descartables de uso oftalmológico.

Perú Compras señaló que la iniciativa busca fortalecer la estandarización de dispositivos médicos empleados en cirugías oculares, contribuyendo a optimizar los procesos de contratación pública y garantizar el acceso oportuno a insumos de calidad para los establecimientos de salud del país.

El Ministerio de Salud ha presentado las propuestas de actualización de las fichas de homologación que comprenden: cuchillete crescent, dos cuchilletes descartables para paracentesis, tres cuchilletes descartables para facoemulsificación y un cuchillete descartable de incisión.

El Minsa indicó que estos dispositivos son utilizados en intervenciones oftalmológicas como cirugías de catarata, tratamientos refractivos y otros procedimientos especializados.

Las propuestas de modificación pueden descargarse en este enlace, por lo que los interesados pueden remitir sus comentarios y recomendaciones al correo habilitado por el Minsa: equipo_de_homologacion@cenares.gob.pe, hasta el 22 de junio de 2026.

Adicionalmente, como parte del proceso participativo, se llevará a cabo de manera virtual la Mesa Técnica de Discusión Pública, el 17 de junio de 2026, en dos turnos:

- 9:30 a. m., dirigido a representantes de las entidades públicas (inscripción)

- 2:30 p. m., dirigido a proveedores y público en general (inscripción)

La actualización de las fichas de homologación se encuentra a cargo del Minsa, con el acompañamiento técnico de Perú Compras, en cumplimiento de la Ley General de Contrataciones Públicas, Ley 32069.

Cabe señalar que el Ministerio de Salud, como ente rector del sector, aprobará las nuevas fichas de homologación y las pondrá a disposición de todas las entidades públicas que requieran comprar cualquiera de los citados bienes.

(FIN) NDP/CNA/JJN