Perú Compras orientó a PNP en uso de Catálogos Electrónicos y Compras Corporativas

Andina/Difusión

Lima 22 Jul. (ANDINA) -

La Central de Compras Públicas (Perú Compras) desarrolló una charla teórico-práctica dirigida a personal logístico de la Policía Nacional del Perú (PNP), en coordinación con la Unidad Académica de la Secretaría Ejecutiva de la PNP.

En dicho evento, los participantes conocieron el funcionamiento del módulo virtual de compras de los Catálogos Electrónicos y las principales características de las Compras Corporativas.

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Asimismo, durante la actividad, realizaron una práctica guiada en un entorno de prueba del módulo de Catálogos Electrónicos, donde pudieron conocer el paso a paso para gestionar sus adquisiciones mediante esta herramienta, que funciona como una tienda virtual disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana.

Asimismo, pudieron verificar la rapidez con la que se realizan las contrataciones mediante la plataforma, en menos tiempo que con una contratación tradicional, así como la seguridad y transparencia al desarrollar todo el proceso de manera automatizada.

Posteriormente, recibieron una charla sobre las etapas, alcances y beneficios de las Compras Corporativas, mecanismo que permite que varias entidades públicas adquieran bienes y servicios de manera conjunta para obtener mejores condiciones de contratación.

Con este tipo de charla teórico-práctica, Perú Compras promueve el adecuado conocimiento de los mecanismos de contratación, contribuyendo a una mejor gestión de las compras públicas de manera eficiente, transparente y orientada a generar valor para la ciudadanía.

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