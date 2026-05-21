Perú comprometido con acceso universal a energía que garantice desarrollo de los pueblos

Perú.- Producción eléctrica nacional se dinamiza con mayor aporte del sur y liderazgo del centro - Andina/Difusión

Lima 21 May. (ANDINA) -

El ministro de Energía y Minas, Waldir Ayasta Mechán, realizó una visita técnica de trabajo a la Subestación Eléctrica Chupaca, operada por Electrocentro en la región Junín, donde reafirmó el compromiso de su gestión por avanzar a la modernización del sector Electricidad mediante la implementación de cuatro grandes políticas en materia de energía.

"Tenemos cuatro políticas energéticas que guardan relación con políticas implementadas a nivel mundial. La primera es el acceso universal a la energía, que comprende garantizar nueva infraestructura y la implementación de ampliaciones", subrayó el ministro durante su supervisión del avance de obras de ampliación de las instalaciones de la subestación Chupaca.Agregó que una segunda política energética es garantizar que la energía e infraestructura garanticen el desarrollo de los pueblos. "Estamos llevando infraestructura escalable, con tecnología de punta para transmisión y generación, usando tecnologías fotovoltaicas, eólicas y otras alternativas", subrayó.Acotó que la tercera política energética es la de contribuir a la reducción de emisiones contaminantes y contribuir en la lucha contra el calentamiento global, usando tecnología que asegure mayor eficiencia energética y sostenibilidad con el ambiente y la salud de las personas.Enfatizó que la integración energética regional es la cuarta política energética, y que todas estas líneas de trabajo apuntan al objetivo de lograr la satisfacción de los ciudadanos a través de un servicio de calidad que garantice la continuidad del suministro energético.El ministro destacó los avances en el proyecto de ampliación de la Subestación Chupaca, que beneficiará a más de 46,500 ciudadanos en la región Junín y contempla la instalación de un segundo transformador de 5 MVA y nuevos equipos eléctricos para fortalecer el sistema de distribución de energía, para atender la creciente demanda de energía.Añadió que este proyecto, con una inversión superior a los S/ 9.7 millones, permitirá que los pueblos de Chupaca cuenten con un servicio eléctrico más estable y seguro, reduciendo el riesgo de interrupciones contribuyendo a su desarrollo económico y social al beneficiar directamente a las viviendas, comercios y actividades productivas de la zona.

Los 100 negocios seleccionados serán anunciados el 12 de junio a través de Impacta Verde y posteriormente se iniciará el proceso de capacitación para acceder a oportunidades de financiamiento sostenible.

Para más información, los interesados pueden escribir al correo: impactaperu@minam.gob.pe

Con esta iniciativa, el Minam reafirma su compromiso de impulsar negocios con impacto ambiental positivo, fortalecer el acceso al financiamiento sostenible y promover inversiones que contribuyan al desarrollo económico y social del país.