Perú confirma presencia en cumbre minera IMARC 2026 en Australia

Andina/Difusión

Lima 10 Jun. (ANDINA) -

El ministro de Energía y Minas, Waldir Ayasta Mechán, confirmó la participación de una delegación peruana en la Conferencia Internacional de Minería y Recursos (IMARC) 2026, uno de los principales encuentros mineros del mundo, que se realizará del 25 al 29 de octubre en Sídney, Australia.

Ayasta Mechán hizo el anuncio durante una reunión con directivos de la Cámara de Comercio Australia–Perú (APCCI), encabezados por su presidente, Carlos Castro quien agradeció el interés de las autoridades por promover la minería peruana en esta cumbre mundial.

La autoridad gubernamental destacó la importancia de sumar esfuerzos entre en sector público y privado para consolidar el posicionamiento del Perú como un atractivo socio comercial en la minería global.

Participantes

Castro señaló que “debemos trabajar juntos en una estrategia que permita aprovechar mejor el impacto positivo que genera la minería, y cómo esta actividad contribuye al desarrollo de otras labores productivas”.

IMARC 2026 es un evento que convoca a inversionistas y principales actores minero del mundo, así como a socios comerciales del Asia Pacífico, proveedores especializados y autoridades de más de 120 países.

También participaron en la reunión Gaby Yulisa Julca, directora de Promoción y Sostenibilidad Minera del Minem; Milka Vilca, directora de Promoción Minera; y Solange Blotte, directora ejecutiva de APCCI.

Panorama positivo

La participación peruana tiene un interés especial ya que nuestro país se consolida como el segundo productor mundial de estaño y mantiene posiciones de liderazgo global en cobre, plata y zinc, minerales fundamentales para la transición energética y el desarrollo de tecnologías limpias.

En la agenda del evento figuran temas vinculados a automatización, inteligencia artificial aplicada a operaciones mineras, descarbonización, electrificación, sostenibilidad y seguridad operativa, aspectos considerados claves para el futuro de la minería global.

APCCI informó que los empresarios e instituciones interesados en sumarse a la delegación oficial peruana pueden solicitar información a través del correo sblotte@apcci.org o sleon@apcci.org.

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