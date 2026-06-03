Perú conforma Mesa Ejecutiva para la Inversión y Desarrollo de la Economía Circular

Andina/Difusión

Lima 3 Jun. (ANDINA) -

El Poder Ejecutivo conformó la Mesa Ejecutiva para la Inversión y Desarrollo de la Economía Circular en el País, como instancia de naturaleza temporal encargada de impulsar, promover y coordinar la adopción de ese enfoque en los distintos sectores productivos del Perú.

Mediante Resolución Ministerial Nº 253-2026-EF/10, publicada hoy en el diario oficial El Peruano, se indica que dicha mesa ejecutiva busca identificar, analizar, promover y proponer acciones que impulsen la transición hacia un modelo económico circular en el país.

La mesa ejecutiva tiene como objetivos articular al sector público y privado en la transición del Perú hacia una economía circular; identificar barreras regulatorias y operativas que limitan la circularidad en los sectores productivos, y contribuir al incremento de la productividad y competitividad de los sectores productivos, a la generación de empleo y a la sostenibilidad ambiental del país.

La norma señala que también se encargará de otros fines que disponga el Equipo Especializado de Mesas Ejecutivas del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), de conformidad con su marco habilitante.

La mesa ejecutiva, que se instalará en un plazo máximo de 15 días hábiles, estará conformada por un representante de cada una de las siguientes entidades públicas y privadas:

- Ministerio del Ambiente, quien lo presidirá.

- Ministerio de Economía y Finanzas.

- Ministerio de la Producción.

- Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.

- Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego.

- Ministerio de Energía y Minas.

- Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

- Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

- Ministerio de Defensa.

- Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat).

- Sociedad Nacional de Industrias.

- Cámara de Comercio de Lima.

- Sociedad de Comercio Exterior del Perú.

- Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú.

- Asociación de Exportadores.

- Asociación de Gremios de la Pequeña Empresa del Perú.

El Equipo Especializado de Mesas Ejecutivas del MEF ejercerá la secretaría técnica de la mesa ejecutiva, estando encargada de dirigir su funcionamiento y operación, brindar soporte técnico especializado, articular la coordinación interinstitucional y facilitar el seguimiento de los acuerdos adoptados.

La mesa ejecutiva puede invitar a participar de las reuniones o sesiones a otros representantes o especialistas de entidades del sector público o privado, organismos de cooperación internacional, universidades, centros de investigación u otras organizaciones, cuando considere conveniente para abordar temas concretos o específicos vinculados a su objeto.

(FIN) CNA