Perú: conoce que regiones tuvieron mayores inversiones mineras entre enero y mayo de 2026

Archivo - Perú.- BID lanza estrategia para posicionar a América Latina como economía de minerales críticos - Andina/Difusión - Archivo

Lima 27 Jul. (ANDINA) -

Durante el periodo de enero a mayo de este año las inversiones mineras sumaron 2,633.6 millones de dólares, destacando Arequipa, Ica, Moquegua y Áncash entre las regiones con los mayores aportes de capital, de acuerdo a cifras del Ministerio de Energía y Minas (Minem).

Efectivamente, Arequipa, Ica, Moquegua y Áncash acumularon el 50.6% del total de las inversiones mineras en el país, es decir, sumaron más de la mitad del total nacional.

Arequipa destacó con un nivel de inversión de 443.5 millones de dólares (16.8% del monto total), Ica con 383.8 millones de dólares (14.6%), Moquegua con 253.1 millones de dólares (9.61%) y Áncash con 252.5 millones de dólares (9.59%).

Le siguen Apurímac con 214.6 millones de dólares (8.2%), Junín con 173.5 millones de dólares (6.59%), La Libertad con 173.3 millones de dólares (6.58%), Cusco con 164.9 millones de dólares (6.3%), Pasco con 113 millones de dólares (4.3%), Lima con 105.4 millones de dólares (4%) y Tacna con 95.8 millones de dólares (3.6%).

Igualmente, destacan Ayacucho con 84 millones de dólares (3.2%), Cajamarca con 50.4 millones de dólares (1.9%), Puno con 43.6 millones de dólares (1.7%), Huancavelica con 41.8 millones de dólares (1.6%) y Huánuco con 33.4 millones de dólares (1.3%).

Por último, destacan la regiones de Piura con 4.9 millones de dólares, Ucayali con 541,744 dólares, Amazonas con 115,862 dólares, San Martín con 65,046 dólares, Lambayeque con 38,873 dólares y Loreto con 8,000 dólares, las cuales registran menos del 1% del total nacional.

Las inversiones mineras alcanzaron los 2,633.6 millones de dólares entre enero y mayo del presente año, registrando un crecimiento de 43.6% frente al mismo periodo del 2025, cuando sumó 1,833.5 millones de dólares, según el Minem.

En cuanto al desagregado por empresas resaltaron las inversiones de Southern Perú con 375.2 millones de dólares (incremento de 98.3%), Shougang Hierro Perú con 262.4 millones de dólares (156.3%), Antamina con 210.8 millones de dólares (26%), Las Bambas con 199.9 millones de dólares (39.7%), Cerro Verde con 135.1 millones de dólares (4.7%) y Antapaccay con 118.1 millones de dólares (188%).

(FIN) CNA/JJN