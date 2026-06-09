Perú consolida su liderazgo en ONU Turismo e impulsa proyectos de desarrollo sostenible

Andina/La Viceministra De Turismo, Aracelly Laca,

Lima 10 Jun. (ANDINA) -

Reafirmando el posicionamiento del Perú como actor estratégico en la gobernanza turística internacional, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), a través de la viceministra de Turismo, Aracelly Laca, sostuvo hoy una reunión de alto nivel con la secretaria general de ONU Turismo, Shaikha Al Nowais.

El objetivo del encuentro fue impulsar proyectos estratégicos orientados al desarrollo sostenible, la innovación y la competitividad de los destinos nacionales.

El encuentro, realizado como parte de las actividades previas a la 126° reunión del Consejo Ejecutivo de ONU Turismo, que se llevará a cabo los días 10 y 11 de junio en Toledo, España, permitió consolidar el trabajo conjunto entre el Perú y el principal organismo internacional del sector, además de acelerar iniciativas que beneficiarán directamente a las regiones del país.

Entre las acciones priorizadas destacan programas de capacitación dirigidos a pequeñas empresas turísticas ubicadas en localidades con potencial turístico, orientados a fortalecer sus capacidades de gestión, promover prácticas sostenibles y mejorar la accesibilidad de sus servicios, contribuyendo así a una oferta más competitiva e inclusiva.

La participación peruana en Toledo reviste una relevancia especial, al consolidar el liderazgo y posicionamiento del país dentro de ONU Turismo, en un contexto en el que viene asumiendo responsabilidades estratégicas en los principales órganos de gobernanza de la organización.

Actualmente,

el Perú integra el Consejo Ejecutivo de ONU Turismo para el periodo 2025-2027, el máximo órgano de gobernanza de la organización, y ejerce además la presidencia del Comité de Programa y Presupuesto (PBC).

La secretaria general agradeció la activa participación del país en el PBC, indicando que el Perú está ejerciendo una presidencia responsable y transparente dentro de este órgano subsidiario, uno de los más importantes del Consejo Ejecutivo de la Organización, alineado con las prioridades de su gestión.

En ese contexto,

la viceministra Aracelly Laca liderará el 10 de junio la reunión del PBC, donde se abordarán temas clave como la ejecución del programa de trabajo institucional, la situación financiera de ONU Turismo y los preparativos para el Año Internacional del Turismo Sostenible y Resiliente 2027.

Cabe destacar que el Perú también promueve su candidatura para ser sede de la 128° reunión del Consejo Ejecutivo de ONU Turismo en 2027, una iniciativa que reforzaría la proyección internacional del país y consolidaría su papel como uno de los principales referentes del turismo sostenible en la región.

Como parte de su agenda oficial en España, la viceministra también sostendrá reuniones bilaterales con Olga Kefalogianni, ministra de Turismo de Grecia, y Daehyun Kim, viceministro de Cultura, Deportes y Turismo de la República de Corea, con el objetivo de fortalecer la cooperación en innovación, digitalización, sostenibilidad y gestión de destinos.

(FIN) NDP / MDV