Perú consolida presencia y liderazgo en foros internacionales de propiedad intelectual

Andina/Sede Central Del Indecopi En Lima.

Lima 18 Jun. (ANDINA) -

La presencia del Perú en la vicepresidencia de la sesión del Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas (SCT) del año 2027 fortalece el posicionamiento del país a nivel internacional en foros internacionales de propiedad intelectual, destacó hoy el Indecopi.

El director de Signos Distintivos, Sergio Chuez Salazar, del ente supervisor peruano fue elegido como uno de los vicepresidentes de la 50ª Sesión del SCT de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), que se llevará a cabo el próximo año, en Ginebra, Suiza, detalló el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi).

La elección se produjo durante la 49.ª Sesión del SCT, que se realizó del 30 de marzo al 2 de abril de 2026, y en donde los 193 Estados Miembros aprobaron la designación del representante del Perú para asumir la vicepresidencia en la próxima sesión.

Cabe resaltar que

la OMPI es el foro mundial en lo que respecta a servicios, políticas, cooperación e información en materia de propiedad intelectual.

El SCT es un grupo de la OMPI creado en el año 1998, que se reúne periódicamente para examinar las cuestiones que atañen al desarrollo progresivo del derecho internacional de marcas, diseños industriales e indicaciones geográficas, facilitar la coordinación y brindar orientación al respecto, sin dejar de lado la armonización de las normas y los procedimientos nacionales.

Dentro de los puntos de agenda que se discuten en el marco del SCT, destacan, entre otros, los referidos a marcas, indicaciones geográficas y diferentes propuestas en materia de propiedad industrial que los Estados Miembros someten a consideración, como la propuesta conjunta sobre regulación multilateral de marca país que las delegaciones del Ecuador y Perú vienen impulsando desde hace unos años.

La presencia del Perú en la vicepresidencia de la sesión del SCT del año 2027 fortalece el posicionamiento del país a nivel internacional, constituyendo una plataforma estratégica para que esté a la vanguardia de los temas de actualidad e interés en materia de propiedad industrial.

(FIN) NDP/ MDV