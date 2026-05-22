Perú se consolida como punto estratégico en el comercio marítimo de la región

Andina/Juan Carlos Guzmán

Lima 22 May. (ANDINA) -

La Autoridad Portuaria Nacional (APN) participó en el Simposium Congreso Marítimo Internacional: Reconfigurando el escenario geopolítico, evento desarrollado por la Cámara Interamericana de Asociaciones Nacionales de Agentes Marítimos (Cianam) y la Asociación Peruana de Agentes Marítimos (APAM).

El evento fue inaugurado por la APN, en representación del sector, entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), donde se indicó que la APN ha liderado una profunda transformación del Sistema Portuario Nacional, basada en la promoción de la inversión privada, la mejora de la infraestructura y la incorporación de estándares de infraestructura y servicios portuarios, permitiendo que el Perú se consolide como un punto estratégico en el comercio marítimo de la región.

“Uno de los pilares de este crecimiento ha sido el modelo de concesiones portuarias. Actualmente,el país cuenta con nueve terminales portuarios de uso público concesionados, ubicados en regiones clave como Callao, Paita, Salaverry, Matarani, Pisco, San Juan de Marcona y Yurimaguas.

Inversión en los puertos

Estas concesiones han generado una inversión acumulada superior a los US$ 2,3 mil millones a enero de 2026, con compromisos estimados en alrededor de US$ 4 mil millones. Adicionalmente, mediante la modalidad de autorizaciones portuarias privadas han generado una inversión acumulada superior a los US$ 2,5 mil millones”, señaló la Autoridad Portuaria Nacional.

Es importante indicar que los temas del evento radicaron en el desarrollo portuario y comercio exterior, contando con las presentaciones ‘Política Nacional Multisectorial del Comercio Exterior al 2040’, a cargo del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) y ‘Desarrollo portuario peruano, proyecciones y perspectivas al 2030’, presentada por la Autoridad Portuaria Nacional.

En su exposición, la APN indicó que la parte fundamental del desarrollo de los puertos es haber contemplado una política de Estado basada en la Ley del Sistema Portuario Nacional, la que contempla un modelo de participación del sector privado en los puertos del país y las garantías de que su inversión es segura.

“A mediano y largo plazo, tenemos contemplados los proyectos del T.P. de Lambayeque, el T.P. de Chimbote, el T.P. de Tacna, los nuevos terminales portuarios de Saramiriza e Iquitos, así como los proyectos de Pucallpa, Corío e Ilo.

A esto se suman otros proyectos portuarios en terminales concesionados y los corredores logísticos de integración y conectividad logística promovidos por el Estado peruano”, agregó la autoridad responsable del Sistema Portuario Nacional.

Asimismo, destacando la importancia de las operaciones portuarias, el evento también contó con la sesión técnica especializada ‘Demoras operativas y congestión portuaria’, a cargo de Proinversión.

La APN, como entidad responsable del desarrollo portuario en el país, reafirma su compromiso de velar porque el sector portuario sea más competitivo, inclusivo y con estándares de alta calidad, promoviendo una política de puertas abiertas hacia la comunidad nacional e internacional con el objetivo de promover un crecimiento articulado de los puertos del país.