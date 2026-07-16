Perú cuenta con 24 acuerdos comerciales que facilitan su acceso a 59 economías

Perú.- Perú cuenta con 24 acuerdos comerciales que facilitan acceso a 59 economías - Andina/Archivo

Lima 16 Jul. (ANDINA) -

Perú cuenta con 24 acuerdos comerciales en vigencia, lo cual nos vincula con 59 de las principales economías del mundo, sostuvo el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Berthin Gómez.

Durante su participación en la ceremonia por el 53 aniversario de la Asociación de Exportadores (Adex), explicó que como resultado de estasalianzas comercialesnuestros productos gozan depreferencias arancelariaspara acceder a esos mercados.

Perú tiene 24 acuerdos comerciales que cubren 87% de nuestras exportaciones

De acuerdo con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) la política de apertura comercial que maneja Perú nos ha llevado a suscribir acuerdos comerciales con países que llegan a representar el 82% del producto bruto mundial.

Destacó, en ese sentido, la importancia de aprovechar plenamente la red de acuerdos comerciales que tiene el país para diversificar la oferta exportable, generar mayor valor agregado e incrementar la participación de más empresas peruanas en los mercados internacionales.

El titular del Mincetur felicitó a Adex por sus 53 años y resaltó su participación en diversas mesas técnicas y comités, para dar a conocer las necesidades del sector empresarial y contribuir a la formulación e implementación de políticas públicas orientadas a fortalecer la competitividad del comercio exterior.

“Valoramos especialmente el aporte técnico que Adex realiza en estos espacios de diálogo público-privado, contribuyendo a identificar soluciones concretas para reducir sobrecostos logísticos, mejorar la facilitación del comercio y fortalecer la competitividad de nuestras exportaciones”, detalló.

Cabe mencionar que los acuerdos comerciales traen consigo beneficios que están relacionados no solo con aspectos de tipo comercial, sino que son positivos para la economía en su conjunto.Permiten reducir y en muchos casos eliminar las barreras arancelarias y no arancelarias al comercio; contribuyen a mejorar la competitividad de las empresas (dado que es posible disponer de materia prima y maquinaria a menores costos); facilitan el incremento del flujo de inversión extranjera, al otorgar certidumbre y estabilidad en el tiempo a los inversionistas.Además ayudan a competir en igualdad de condiciones con otros países que han logrado ventajas de acceso mediante acuerdos comerciales similares; así como a obtener ventajas por sobre los países que no han negociado acuerdos comerciales preferenciales.También fomentan la creación de empleos derivados de una mayor actividad exportadora.La apertura comercial genera, asimismo, una mayor integración del país a la economía mundial, lo que hace posible reducir la volatilidad de su crecimiento, el nivel de riesgo-país y el costo de financiamiento de la actividad privada en general.

Datos- Las exportaciones peruanas sumaron 45,128 millones de dólares entre enero y mayo de este año, lo cual representó un crecimiento de 36.7% respecto a lo registrado en igual periodo del año pasado, de acuerdo con el Mincetur.- Solo los envíos no tradicionales reportaron un aumento de 2.4% al registrar exportaciones por 8,802 millones de dólares entre los primeros cinco meses de este año.

(FIN) NDP/SDD/JJN