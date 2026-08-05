Perú culmina procedimientos internos para optimizar TLC con China

Andina/Jhonel Rodríguez Robles

Lima 5 Ago. (ANDINA) -

El Perú culminó los procedimientos internos para la entrada en vigencia del Protocolo de Optimización del Tratado de Libre Comercio (TLC) con China, tras la reciente ratificación de este instrumento, informó el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), que destacó que la medida fortalecerá la relación económica y comercial entre ambos países.

La ratificación fue oficializada mediante el Decreto Supremo Nº 035-2026-RE, publicado el 25 de julio de 2026. De esta manera, se concluye los procedimientos legales internos necesarios para su próxima entrada en vigor.

El Protocolo de Optimización contempla la modernización de capítulos existentes, así como la inclusión de nuevos capítulos. Los temas negociados en el marco de la Optimización buscan facilitar las operaciones de comercio exterior, fortalecer la cooperación aduanera, incorporar disposiciones sobre economía digital y establecer un marco que promueva una mayor inversión china en el Perú.

El Mincetur afirmó que, al tratarse de un socio comercial importante, es necesario tener un TLC moderno que responda a las necesidades de los operadores económicos. La optimización del TLC Perú-China actualiza y fortalece la relación económica y comercial con China, creando más espacios para beneficiar a las mipymes y atraer mayor inversión china.

El Protocolo de Optimización del Tratado de Libre Comercio Perú – China fue suscrito el 14 de noviembre de 2024, en Lima, durante la visita de Estado a la República del Perú del Señor presidente de la República Popular China, Xi Jinping, con ocasión de la cumbre APEC, de la que nuestro país fue sede.

Comercio bilateral

China es el 1° socio comercial del Perú, representando un 35% de nuestro comercio.

En 2025, las exportaciones peruanas hacia China alcanzaron 10 748 millones de dólares. Las exportaciones no tradicionales representaron un 4 %, teniendo un crecimiento de 141% frente al 2024.

Asimismo, en 2025 las importaciones peruanas provenientes de China ascendieron a 17 847 millones de dólares alcanzando una cifra récord, impulsado por mayores compras en la industria automotriz, acero, químicos, diversos y TI.

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