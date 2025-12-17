Perú da ‘paso histórico’ con la firma de contratos para el despliegue de tecnología 5G

El 5G mejora de significativamente la velocidad, capacidad y calidad de los servicios móviles. - Andina/Mtc/Difusión

Lima 18 Dic. (ANDINA) -

El Perú dio un ‘paso histórico’ para su conectividad digital. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) firmó los contratos de concesión para la asignación de espectro radioeléctrico en la banda 3.5 GHz con Bitel, Claro, Entel e Integratel para el despliegue de la tecnología 5G en el país.

“La implementación del 5Gmejora de manera significativa la velocidad, la capacidad y la calidad de los servicios móviles”,precisó el MTC por medio de una nota de prensa.

Asimismo, esta tecnología impulsa eldesarrollo de aplicaciones avanzadas en sectores estratégicos para el país, como la minería, la educación y la salud,“a través de soluciones de monitoreo remoto, educación digital y telemedicina especializada”.

“Hoy iniciamos una nueva etapa para las telecomunicaciones.El despliegue del 5G marcará un antes y un después para la innovación,la productividad y la modernización de los servicios públicos y privados”, afirmó titular del MTC, Aldo Prieto Barrera, en la ceremonia organizada en el auditorio institucional.

El proceso se desarrolló mediante elMecanismo Especial de Asignación en la banda 3.5 GHz,diseñado por el MTC.

Este esquema permitió, por primera vez, liderar directamente una subasta pública de espectro conun enfoque centrado en compromisos de inversión y cobertura,priorizando la inclusión digital y sin fines recaudatorios, explicó el ministerio.

Los contratosgarantizan una inversión mínima de 502.9 millones de dólaresy compromisos concretos para cerrar brechas de conectividad, como la atención con servicios 4G a 1,731 poblados rurales, en beneficio de 180,000 usuarios, desplegando esta tecnología en 2,230 kilómetros de carreteras en todo el país.

El cumplimiento se deberá realizar en los próximos cuatro años, como máximo,debiéndose completar el 25 % de compromisos en el primer año,agregó el MTC.

Asimismo,a fines de 2026 se conectará con servicios 5G a 1,164 instituciones de alto interés social,incluyendo 1,056 colegios, 49 universidades públicas, 51 hospitales de nivel III, siete sedes de los Juegos Panamericanos y el Estadio Nacional.

“Con la firma de los contratos,el Perú reafirma su compromiso con el cierre de brechas digitalesy consolida una política de conectividad orientada a la inclusión, la equidad territorial y el desarrollo sostenible”, enfatizó el MTC.

En la ceremonia participaron el viceministro de Comunicaciones, Raúl García Loli, y representantes de las empresas operadorasBitel(Viettel Perú S.A.C.),Claro(América Móvil Perú S.A.C.),Entel(Entel Perú S.A.) eIntegratel(Integratel Perú S.A.A.).

