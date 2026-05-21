Andina/Daniel Bracamonte

Lima 21 May. (ANDINA) -

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) declaró de interés nacional la organización y realización de la 60ª Asamblea Anual de la Federación Latinoamericana de Bancos (Felaban), que se realizará los días 3, 4, 5 y 6 de noviembre del 2026 en la ciudad de Lima.

Vía Decreto Supremo Nº 092-2026-EF, publicado hoy en el diario oficial El Peruano, se dispone que el MEF ejercerá la coordinación intersectorial del Estado en el marco de sus competencias, en articulación con la Asociación de Bancos del Perú (Asbanc), el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Superintendencia Nacional de Migraciones y la Sunat.

Los organismos públicos de los diversos sectores y niveles de gobierno, dentro de sus respectivas competencias, participan de manera conjunta y coordinada para asegurar el éxito de la 60ª Asamblea Anual de la Federación Latinoamericana de Bancos.

La norma indica que la Sunat facilitará los trámites de admisión temporal de bienes destinados a dicho evento, y la Superintendencia Nacional de Migraciones y el Ministerio de Relaciones Exteriores facilitarán el ingreso al territorio nacional de los participantes extranjeros vinculados al mismo, bajo el principio de facilitación del comercio y la movilidad internacional.

La organización y realización de la 60ª Asamblea Anual de la Federación Latinoamericana de Bancos es financiada con los recursos de Asbanc.

Cabe indicar que Felaban es una organización internacional sin fines de lucro que representa a más de 600 bancos e instituciones financieras del sector bancario latinoamericano, cuya misión es fortalecer la integración financiera regional, fomentar la cooperación técnica y promover la adopción de mejores prácticas internacionales.

La realización de la 60ª Asamblea Anual de la Federación Latinoamericana de Bancos proyectará al Perú como un “hub” regional de diálogo financiero y un socio confiable para la transformación del sector, posicionando la economía peruana en el centro del debate actual de innovación y sostenibilidad.

El evento estima la asistencia de más de 1,500 líderes del sector bancario, organismos multilaterales y empresas fintech de más de 20 países, lo que generará un impacto económico positivo a través de la activación de los sectores de hotelería, gastronomía, transporte y turismo corporativo.

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