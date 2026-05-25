Perú despega como hub del Pacífico al firmar 11 acuerdos bilaterales

Andina/Daniel Bracamonte

Lima 25 May. (ANDINA) -

El mapa del transporte aéreo global está en plena reconfiguración y el Perú ha tomado la iniciativa para liderarlo en la región. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), mediante la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) ha puesto en marcha un dinámico proceso de liberalización regulatoria.

El objetivo es claro: transformar definitivamente alAeropuerto Internacional Jorge Chávezen elhub aéreomás competitivo del Pacífico Sur, y crear hubs aeroportuarios en siete terminales regionales del país.

Esta estrategia del sector se apoya en los acuerdos de cielos abiertos, una herramienta jurídica que elimina las barreras de capacidad y frecuencias, permitiendo que las decisiones de vuelo se rijan estrictamente por la demanda del mercado.

En lo que va del 2026, el Estado peruano ha suscrito alianzas estratégicas con 11 países, entre ellos España, Panamá, Chile, Colombia, Brasil, Bolivia y Bahamas, señala informe publicado en el Diario El Peruano.

Con la proyección de concretar 15 al término de mayo, sumado a la flexibilización de las libertades del aire, el país se consolida como el nodo logístico y de transporte de pasajeros más estratégico de Sudamérica, precisa el MTC.

Expansión de redes

El impacto de esta apertura regulatoria ya es tangible y se refleja en cifras históricas. Durante el primer trimestre del 2026, el flujo de pasajeros internacionales en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez alcanzó un récord de 3.19 millones, superando en un 2% los niveles prepandemia, lo que equivale a un incremento neto de 60,000 viajeros adicionales.

Este dinamismo reafirma a Lima como hub estratégico, impulsado por más de 490,000 pasajeros en transferencia internacional.

Dicho segmento creció 6% frente al año anterior y ya representa el 30.6% del tráfico internacional total, consolidando la capacidad operativa del terminal para articular flujos globales. Por su parte, el mercado nacional también mostró una alta competitividad con 3.69 millones de pasajeros movilizados, un crecimiento del 28.2% respecto a los últimos siete años.

En la actualidad, Lima conecta con 49 destinos internacionales mediante 28 aerolíneas operativas. La proyección para el segundo semestre del 2026 confirma una expansión sin precedentes en la oferta de asientos y conectividad intercontinental.

A partir de junio, la aerolínea Fly Level inaugurará la ruta directa Barcelona-Lima con tres frecuencias semanales, lo que permitirá movilizar a cerca de 1,800 pasajeros adicionales a la semana. Simultáneamente, operadores consolidados incrementarán su presencia: Air France elevará a 10 sus vuelos semanales desde París; Air Transat añadirá frecuencias desde Toronto; Latam Airlines incrementará tres frecuencias a São Paulo; Boliviana aumentará sus vuelos a Santa Cruz y La Paz; Plus Ultra iniciará vuelos diarios a Madrid; y United Airlines consolidará la ruta hacia Newark. Por su parte, en la región caribeña, Arajet ampliará sus conexiones con Punta Cana.

Hitos estratégicos

Señala que el salto cualitativo más importante de esta gestión se consolidó en el primer trimestre del 2026, con la firma de nuevos memorandos de entendimiento que dotan a la aviación comercial peruana de un poder de maniobra inédito:

Integración total con Brasil: la XV Reunión de Consulta estableció una liberalización absoluta del cuadro de rutas. Se ha implementado un régimen de capacidad libre con derechos de tráfico de hasta sexta libertad para servicios mixtos –que permite transportar pasajeros, carga y correo entre dos Estados, pasando por el Estado del transportista– y hasta sétima libertad para operaciones exclusivas de carga, la cual permite operar rutas comerciales de forma autónoma entre terceros países. Además, se han flexibilizado las modalidades de arrendamiento de aeronaves (dry lease, wet lease e interchange), optimizando las flotas frente a la demanda.

Apertura hacia el Norte vía Costa Rica: el acuerdo otorga a las aerolíneas peruanas ventajas históricas, como el derecho a operar en quinta libertad hacia Estados Unidos y otros puntos de Norteamérica desde territorio costarricense –lo que permite a una aerolínea nacional embarcar pasajeros y carga en Costa Rica y transportarlos a un tercer destino, siempre que el vuelo se origine o termine en Perú–.

En el ámbito logístico, se habilitaron servicios exclusivos de carga con derechos de hasta sétima libertad, permitiendo a los agroexportadores nacionales enviar productos sin límites de tipo de aeronave o frecuencia.

Dinámica y previsiones

Para garantizar que esta inyección de conectividad se traduzca en desarrollo económico, el MTC diseñó el Kit de Impulso a la Conectividad Aérea. La iniciativa brinda facilitación institucional y acompañamiento continuo a nuevos operadores globales.

Los próximos pasos del sector apuntan a la firma de memorandos de entendimiento con Ecuador y Uruguay, entre otros, lo que se suma a las actuales negociaciones para atraer operadores de Asia y Medio Oriente. Como parte integral de la política de cielos abiertos, el Gobierno impulsa la modernización de 17 aeropuertos regionales.

La medida no solo nos preparará para aumentar el turismo, sino que consolidará una infraestructura óptima que eleve la conectividad nacional y potencie el desarrollo regional. Con un marco regulatorio moderno, operaciones flexibles y una infraestructura en expansión, Perú no solo facilita el turismo, sino que se erige como la plataforma logística ideal para el comercio internacional en América del Sur.

Nuestra política de cielos abiertos establece un marco normativo que garantiza la reciprocidad potencial junto con un entorno de competencia leal en el mercado aerocomercial, puntualiza el MTC. Al implementar mayores libertades del aire, nos afianzamos como el principal hub logístico del Pacífico Sur para asegurar una mayor conectividad, atraer inversión extranjera y, sobre todo, abrir verdaderos caminos de desarrollo y bienestar compartido para todos los peruanos, asegura.