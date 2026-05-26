Perú destaca operatividad de Lote X: nueva etapa de perforaciones que fortalece producción

Perú.- MEF: gobierno busca garantizar seguridad energética permitiendo operatividad de Petroperú - Andina/Difusión

Lima 26 May. (ANDINA) -

En el marco de una política de desarrollo sostenible, el Ministerio de Energía y Minas (Minem), a través del viceministro de Hidrocarburos, Marco Agama, se reunió con representantes de OIG Perú, para abordar el avance de operaciones del Lote X, el mayor campo de petróleo y gas del noroeste del país, ubicado en Piura.

Durante el encuentro, la empresa anunció que, en junio de este año, iniciará una nueva etapa de perforaciones, en el marco del contrato de licencia vigente hasta el 2054. El plan de trabajo contempla la perforación de 1,144 pozos de desarrollo y dos pozos exploratorios adicionales entre 2026 y 2034.

El viceministro, destacó el potencial del Lote X para la producción de petróleo y gas natural, resaltando además el avance operativo del proyecto y su contribución a la seguridad energética del país.

Asimismo, señaló que el desarrollo sostenible y eficiente de estas operaciones permite generar impactos positivos en la economía regional y nacional, así como beneficios para la población.

Agama subrayó la importancia de que los beneficios de la actividad de hidrocarburos sean tangibles para la población, destacando que estos recursos contribuyen a impulsar proyectos de desarrollo productivo, comunitario y económico en beneficio de las localidades del área de influencia.

A su turno, los representantes de OIG Perú informaron que el Lote X viene manteniendo la continuidad operativa, registrando resultados sólidos con 17 campos, 2,801 pozos activos y una producción de 10,300 Barriles de Petróleo Equivalente por Día (BOEPD).

En materia de impacto económico y social, la empresa indicó que se vienen realizando transferencias por regalías ascendentes a más de US$ 135 millones, y se ha destinado más de US$ 6.7 millones para el Fondo Social del Lote X, contribuyendo al dinamismo económico y energético de la región.

El Minem reafirma el compromiso de continuar articulando acciones y brindando acompañamiento técnico y administrativo para promover inversiones responsables y sostenibles en beneficio de la seguridad energética del país y de la población.