Perú destaca en el ranking de 500 mejores proyectos de Premios Verdes 2026

Andina/Las Empresas Peruanas Despliegan Muchas

Lima 18 Jun. (ANDINA) -

Perú forma parte del Ranking 500 Mejores Proyectos de Premios Verdes 2026 con 72 iniciativas seleccionadas, ubicándose entre los tres países con mayor presencia en la actual edición.

Esta selección reúne proyectos de 21 países y 243 ciudades, y permite identificar soluciones socioambientales que avanzan dentro del proceso regional de Premios Verdes.

La participación peruana evidencia una agenda diversa: iniciativas vinculadas con economía circular, desarrollo humano, agricultura, conservación de ecosistemas, agua dulce, tecnología, ciudades resilientes, finanzas y energía.

“Los 500 mejores proyectos no son solo un ranking; son una radiografía de América. En ellos podemos leer las prioridades ambientales y sociales de la región, pero también las respuestas que ya están naciendo desde los territorios”,señaló Gustavo Manrique, presidente de Premios Verdes.

“Perú tiene una presencia relevante en esta selección, con iniciativas que reflejan innovación, impacto y acción concreta desde distintos sectores, ciudades y comunidades”,agregó.

El alcance territorial de Perú dentro del ranking registra presencia en 23 ciudades; equivalentes a 16 proyectos en Economía Circular, 14 en Desarrollo Humano, 11 en Agricultura y Producción de Alimentos, 9 en Ecosistemas Terrestres, 7 en Ciudades y Comunidades Resilientes, 6 en Agua Dulce, 5 en Green Tech, 3 en Finanzas y 1 en Energía.

Entre los proyectos visibles del ranking publicados en www.premiosverdes.org aparecen iniciativas peruanas como Abrigate Perú, en Desarrollo Humano; Achórate por el Mono Choro de Cola Amarilla, en Ecosistemas Terrestres; AgricApp S.A.C., en Agricultura y Producción de Alimentos.

También, Alimentando con Esperanza, de Banco de Alimentos Perú; AQUARESTAURA, orientado a la restauración de ecosistemas de regulación hídrica; BIOBOOST, en Ecosistemas Terrestres; Biomyco y BIOPLANT, en Agricultura y Producción de Alimentos; así como Ciudades que Respiran, enfocado en microbosques urbanos para la adaptación climática y la integración social.

Estos casos son referencias visibles dentro del listado y forman parte de una muestra más amplia de proyectos peruanos seleccionados.

La mayor concentración de proyectos peruanos se encuentra en Economía Circular, categoría que reúne iniciativas vinculadas con nuevos modelos de producción, consumo responsable, aprovechamiento de recursos y reducción de residuos.

También destacan Desarrollo Humano y Agricultura y Producción de Alimentos, áreas que permiten observar soluciones asociadas a inclusión social, seguridad alimentaria, modelos productivos e impacto comunitario.

Los proyectos incluidos en el Ranking 500 Mejores Proyectos recibirán el Sello Oficial de los 500 Mejores de Premios Verdes, un distintivo que podrán utilizar en su comunicación institucional, página web, materiales de difusión, productos o servicios.

Este reconocimiento acredita su ingreso a la selección regional y fortalece su visibilidad ante comunidades, aliados, medios de comunicación, instituciones e inversionistas.

El listado completo del Ranking 500 Mejores Proyectos está disponible en www.premiosverdes.org.

Con esta selección, Perú continúa dentro del proceso de Premios Verdes 2026, cuya edición global se realizará del 19 al 22 de octubre en Cuenca, Ecuador, y reunirá a proyectos, expertos, aliados, empresas, academia, organismos multilaterales y organizaciones de la sociedad civil.

(FIN) NDP / MDV