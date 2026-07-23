Perú: empleos asociados a exportaciones se incrementaron 8.9% a mayo del 2026

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Lima 23 Jul. (ANDINA) -

A mayo del 2026 se registraron 1 millón 516,000 empleos directos anualizados (junio del 2025 a mayo del 2026) asociados a las exportaciones, un 8.9% superior respecto al periodo interanual anterior (junio del 2024 a mayo del 2025), informó el Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales de la Asociación de Exportadores (Adex).

En su reporte‘Empleo asociado a las exportaciones– mayo 2026’, detalló que las plazas laborales relacionadas al rubro no tradicional sumaron 796,124 y al tradicional 719,640. El primero retrocedió en 4.8%, mientras que el segundo aumentó en 29.5%.De acuerdo con datos del Banco Central de Reserva (BCR) a mayo del 2026 el país registró 4 millones 584,000 puestos privados formales (5.4% de incremento interanual), con lo cual los directamente vinculados a los envíos al exterior representaron el 33.1% del total.Sobresalieron la agroindustria (583,049), minería (465,451) y agro primario (234,819), los cuales concentraron de forma conjunta el 84.7% a raíz de la ascendente demanda de superfoods (arándanos, paltas, uvas, espárragos, mangos), café y azúcar, así como los despachos de cobre, oro, cinc, hierro, molibdeno y plomo.Solo 3 de los 15 sectores cerraron en positivo: agro tradicional (44.3%), minería primaria (26.3%) y pesca y acuicultura (25.4%). Los demás terminaron en rojo, como la joyería (-80.6%), pesca tradicional (-20.5%), metalmecánica (-17.5%) y maderas (-16.6%).Asimismo, las confecciones (-15.2%), hidrocarburos (-14.4%), varios (-13.7%), la minería no metálica (-12.6%), químico (-5.7%), textil (-5.4%), agroindustria (-5.1%) y siderometalurgia (-4.2%).Debido a su demanda, EE.UU. se consolidó como el mayor impulsor de empleos directos con 366,597 puestos de trabajo, seguido de la Unión Europea (318,294), China (288,316), Canadá (71,911) e India (66,667). Por sus incrementos interanuales destacaron Australia (209.9%), India (75.1%) y Canadá (27.9%).En total, América del Norte contribuyó con 470,643 empleos directos asociados a las exportaciones, seguido por Asia con 464,421 puestos de trabajo, Europa con 381,177, América Latina con 173,852, Oceanía con 20,643 y África con 4,845.

Regiones

De acuerdo con el reporte de Adex la costa –incluyendo Lima y Callao– acumuló el 72.8% de los puestos directos relacionados a la actividad exportadora. De las 11 regiones 8 presentaron cifras positivas, sobresaliendo Tacna (28.5%), Arequipa (20.6%), Áncash (13%), Lambayeque (9.5%) y Moquegua (8.7%).La zona andina agrupó el 23.8% mientras la Amazonía solo el 3.3%, pese a que abarca alrededor del 60% del territorio nacional. Los departamentos líderes por cada zona fueron Cajamarca (145,258) y San Martín (25,427), respectivamente.Del total, destacaron Lima (291,159), Ica (174,657), La Libertad (158,858), Cajamarca (145,258) y Piura (128,835).