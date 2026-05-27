Perú entra al top 10 de destinos para el turismo de reuniones en América

Andina/Difusión

Lima 27 May. (ANDINA) -

El Perú figura entre los diez destinos de América con mayor dinamismo para el turismo de reuniones, incentivos, conferencias y exhibiciones (MICE), de acuerdo con el ranking 2025 de la International Congress and Convention Association (ICCA), informó el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur).

La lista, que forma parte del informe ICCA GlobeWatch Business Analytics, muestra a los países con mayor número de reuniones y eventos internacionales realizados en el año 2025.

El Perú alcanzó el octavo lugar del ranking en el continente americano, al haber sido sede de 93 congresos internacionales y regionales, lo que representa un incremento del 111.4 % respecto al 2023 y de 52.5 % en comparación al 2024.

“Estos resultados confirman el interés que existe por el Perú para el desarrollo de eventos de gran envergadura, gracias a su riqueza gastronómica, cultural y su variada oferta turística. Además, posicionan al país como un destino competitivo y con gran potencial para el desarrollo del turismo Mice”, sostuvo la viceministra de Turismo, Aracelly Laca.

La funcionaria destacó que el Mincetur y la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (PromPerú) continúan impulsando acciones para consolidar al país como un hub regional de congresos y reuniones, así como en fortalecer la cadena de valor del segmento de reuniones.

Lima destaca como destino Mice

Otro ranking del mismo informe ubicó a Lima como la tercera ciudad del continente americano con mayor dinamismo para el turismo de reuniones durante el año 2025.

La capital peruana alcanzó esa posición al registrar un crecimiento histórico del 67.4 %, respecto al 2024 y haber sido sede de 72 congresos internacionales. Este desempeño le permitió superar a importantes destinos del continente, como Ciudad de México, Sao Paulo (Brasil) y Bogotá (Colombia).

En el ranking de ciudades de América con mayor dinamismo para el turismo MICE, que incluye a más de 2400 destinos, también figuran Cusco, Arequipa, Piura, Chiclayo, Juliaca y Puno.

“A través de PromPerú, estamos articulando una serie de acciones con los burós de convenciones nacionales, asociaciones profesionales, academia y empresas para fortalecer el posicionamiento de estos destinos MICE emergentes”, detalló la viceministra de Turismo.

Según el Mincetur, el viajero MICE registra un gasto promedio de US$ 1321, monto mayor al generado por un turista vacacional. Por otro lado, cerca del 40 % de las personas que asisten a congresos internacionales regresan posteriormente al Perú para disfrutar de unas vacaciones.