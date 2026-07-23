Perú: existe creciente participación de las regiones en el desempeño exportador del país

Archivo - Perú.- Final del Mundial 2026: Exportaciones no tradicionales a España ascendieron a US$459 mllns - Andina/Puerto Del Callao. Andina/Jhonel Rodríguez

Lima 23 Jul. (ANDINA) -

Las exportaciones peruanas se envían principalmente a través del puerto del Callao, el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y el puerto de Matarani, señaló el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur).

En los primeros cinco meses del año las exportaciones peruanas se realizaron principalmente a través del puerto del Callao con un total de 14,371 millones de dólares y un crecimiento de 22.1%, seguido del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez con 12,159 millones y una expansión de 63.9% y el puerto de Matarani con 5,758 millones y un crecimiento de 40.9%.

Además, la exportación vía el Terminal Portuario Multipropósito de Chancay continúa consolidándose, al alcanzar los 322 millones de dólares (181.8%), según Mincetur.

Exportaciones de regiones del interior

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo informó que, entre enero y mayo del 2026, las exportaciones de bienes provenientes de las regiones del interior del Perú alcanzaron los 38,977 millones de dólares creciendo 40.6% respecto al mismo periodo del 2025.

Las exportaciones de las regiones del interior del país representaron el 86.6% del total exportado. De esta manera,las cifras demuestran la creciente participación de las regiones en el desempeño exportador del país, afirmó Mincetur.

Durante los primeros cinco meses del año 19 regiones del país incrementaron sus exportaciones, siendo Huánuco la que logró el mayor crecimiento, alcanzando los 196 millones de dólares.

Además, destacaron Huancavelica, Cajamarca, Madre de Dios, Arequipa, Puno, Áncash, Junín, La Libertad, Apurímac, Lambayeque, Ica, Piura, Moquegua, Pasco, Ayacucho, Tumbes, Tacna y Cusco.

En la macrorregión norte resaltaron Áncash (4,254 millones de dólares con un crecimiento de 72% por el cobre, Cajamarca (1,854 millones con un crecimiento de 48% por el oro y café y La Libertad (3,255 millones con un crecimiento de 47.3%) también por el oro, concentrados de plata y arándano. En Piura se exportaron 1,512 millones de dólares con una expansión de 6.9% explicado por los envíos de etanol, oro y mango.

En el centro destacó Huánuco (196 millones de dólares con un crecimiento de 675.8% por el zinc), Junín (2,762 millones de dólares con un crecimiento de 61%) por el cobre, oro, plomo y zinc e Ica (4,283 millones con un crecimiento de 52.9%) por los minerales, además de frutas como arándano, uva y palta.

En el caso de las regiones del sur el crecimiento fue impulsado por los mayores precios de los minerales. Destacaron Arequipa (4,961 millones de dólares con un crecimiento de 60.7%) por el cobre, oro y plomo, Puno (4,537 millones con un crecimiento de 66%) por el oro y quinua, Moquegua (2,710 millones con un crecimiento de 36.5%), Apurímac (1,847 millones con un crecimiento de 11.7%) y Tacna (1,141 millones con un crecimiento de 13.3%).

En el oriente resalta el desempeño de Madre de Dios (145 millones de dólares con un crecimiento de 50.3%) por el oro y castaña amazónica.