Andina/Difusión

Lima 13 Jun. (ANDINA) -

El Ministerio de Economía y Finanzas autorizó el viaje del superintendente del Mercado de Valores, Zósimo Pichihua Serna, a la ciudad de Santo Domingo, en República Dominicana, para participar en la XXVII Reunión Anual del Consejo de Autoridades del Instituto Iberoamericano de Mercados de Valores (IIMV), que se realizará los días 15 y 16 de julio de 2026.

La medida fue oficializada mediante la https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2525406-1" target="_blank" class="ApplyClass">Resolución Ministerial N.° 260-2026-EF/10, publicada en el boletín de Normas Legales delDiario Oficial El Peruano.

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Durante el encuentro, el titular de laSuperintendencia del Mercado de Valores(SMV) presentará la actualización del Código de Buen Gobierno Corporativo para las Sociedades Peruanas.

Dicho código fue elaborado con la participación del sector privado y tomando como referencia recomendaciones recientes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Asimismo, la reunión permitirá intercambiar experiencias con autoridades de otros mercados de valores sobre iniciativas regulatorias, promoción de mercados y desafíos vinculados a los avances tecnológicos en el sector financiero.

La resolución precisa que el viaje se efectuará del 14 al 17 de julio y que, al término de la comisión de servicios, el funcionario deberá presentar un informe detallado sobre las actividades realizadas y los resultados obtenidos.

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