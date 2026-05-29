¡Perú es favorito en los World Travel Awards Sudamérica 2026! Aquí los pasos para votar

Andina/La Variedad Y Riqueza De Sus Atractivos

Lima 30 May. (ANDINA) -

El Perú vuelve a captar la atención del turismo internacional al ser nominado en más de 20 categorías de los World Travel Awards Sudamérica 2026, “uno de los reconocimientos más importantes de la industria turística a nivel mundial”.

Entre las categorías donde participa nuestro país, destacanMejor Destino de Sudamérica 2026, Mejor Destino Culinario de Sudamérica 2026, Mejor Destino Cultural de Sudamérica 2026, Mejor Destino Natural de Sudamérica 2026y Mayor impulsor del turismo sostenible de Sudamérica 2026.

Asimismo,Machupicchu defiende su coronacomo Principal Atracción Turística de Sudamérica 2026.

En esta nota

te mostraremos el “paso a paso” para votar por el Perú.

“Estas nominacionesreflejan el posicionamiento alcanzado por el Perú gracias a una estrategia sostenida de promoción turística impulsada por Promperú,basada en la segmentación y diversificación de la oferta nacional”, informó la institución.A través de campañas especializadas y acciones dirigidas a distintos perfiles de viajeros, el país ha fortalecido su presencia internacional en segmentos como turismo gastronómico, cultural, de naturaleza, aventura, lujo, reuniones y turismo sostenible, resaltando la riqueza y autenticidad de las experiencias que ofrece cada región del país.

“El reconocimiento internacionaltambién evidencia el trabajo articulado entre el sector público y privado para fortalecer la competitividad del destino Perú,promoviendo experiencias turísticas sostenibles y descentralizadas”, añadió Promperú.En ese contexto,

la gastronomía peruana, el legado histórico de nuestras culturas ancestrales, la biodiversidad y los paisajes naturales continúan posicionando al país como uno de los destinos más atractivos de la región.

Además de las categorías principales, el Perú también compite en reconocimientos vinculados al turismo de aventura, naturaleza, cruceros, avistamiento de ballenas, turismo deportivo y turismo juvenil.

Del mismo modo, ciudades como

Lima y Cusco destacan en categorías relacionadas a cultura, reuniones, eventos y escapadas urbanas.

Las votaciones para los World Travel Awards Sudamérica 2026estarán abiertas hasta el 12 de junio y el público puede participarregistrándose en la plataforma oficial de los premios.

Nominaciones:

- Principal Atracción turística de Sudamérica: Machupicchu- Mejor Destino Cultural de Sudamérica- Mejor Destino Culinario de Sudamérica- Mejor Destino Verde de Sudamérica- Mejor Destino de Sudamérica- Mejor Destino de Turismo de Aventura de Sudamérica- Mejor Destino Natural de Sudamérica- Mayor Impulsor del Turismo Sostenible de Sudamérica: Perú- Mejor Destino de Cruceros de Sudamérica- Mejor Destino de Avistamiento de Ballenas de Sudamérica- Mejor Destino de Turismo Deportivo de Sudamérica- Mejor Destino de Turismo Juvenil de Sudamérica- Destino más Romántico de Sudamérica: Lima- Mejor Destino para Viajes de Negocios de Sudamérica: Lima- Mejor Destino de Escapada Urbana de Sudamérica: Lima- Mejor Destino Urbano de Sudamérica: Lima- Mejor Destino Urbano Cultural de Sudamérica: Lima y Cusco- Mejor Destino de Festivales y Eventos de Sudamérica: Lima- Mejor Destino para Reuniones y Conferencias de Sudamérica: Lima- Mejor Destino de Playa de Sudamérica: Máncora- Mejor Oficina de Turismo de Sudamérica: Promperú

Sigue los pasos que detallamos a continuación:

1. Entra alinktr.ee/votaporperu(clic aquí)o ingresa a las bio de las redes sociales de Promperú.2.Regístrate y confirmatu correo.3. Regresa a linktr.ee/votaporperu y

elige al Perú en las principales categorías.

¡Todos a votar por el Perú!