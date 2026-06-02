Perú fortalece comercialización de quesos artesanales con ruta itinerante en “Combi Queso”

Andina/Eddy Ramos

Lima 2 Jun. (ANDINA) -

En un contexto en el que el mercado peruano registra una creciente demanda de quesos artesanales madurados, de alto valor, Agromercado lanzó la “Combi Queso”, una estrategia de promoción y articulación comercial orientada a conectar directamente la oferta de plantas lácteas de la agricultura familiar y de la pequeña agroindustria con el consumidor urbano.

La “Combi Queso” busca consolidarse como la primera gran ruta itinerante del queso artesanal peruano, que recorrerá distintos distritos de Lima Metropolitana, ofreciendo al consumidor urbano una variada oferta de quesos nacionales con alto potencial comercial, señaló Agromercado, entidad adscrita al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri).

La dinámica de esta plataforma móvil de promoción, exhibición y venta directa consiste en presentar al público marcas regionales, fortalecer la identidad territorial, generar nuevos espacios de mercado y dinamizar el consumo de quesos artesanales peruanos.

La“Combi Queso”impulsará la comercialización de variedades emblemáticas como Paria, Peruano Especial, Andino, Regional e Innovación, así como de quesos elaborados con leche de cabra y de búfala, priorizando los segmentos semi madurados y madurados, que presentan una creciente demanda y mayores oportunidades de diferenciación en el mercado.

Asimismo, ofrecerá una experiencia de compra, degustación y educación sobre el origen, las características y las propiedades de los quesos nacionales, al alcance de todos.

Primeras paradas de la ruta del queso

La primera parada de la “Combi Queso” se realizó en el marco del Salón del Queso Peruano 2026, en el Centro de Convenciones de Lima. Su segunda presentación tuvo lugar durante la Feria de Productores por el Día Internacional de la Papa, en el Parque de la Exposición de Lima, donde acercó al público una combinación que representa lo mejor del campo peruano: papa nativa y queso artesanal.

Con esta propuesta, Agromercado busca contribuir también a la sustitución de importaciones de derivados lácteos, impulsando el consumo de quesos artesanales nacionales en un mercado que ofrece importantes oportunidades de expansión para productos diferenciados y con identidad territorial.

Con 388,450 productores a nivel nacional, la cadena de quesos y derivados lácteos constituye una actividad estratégica para la economía rural. Miles de familias vinculadas a pequeñas plantas lácteas fortalecen la calidad, innovación y diversificación de una oferta con mayor valor agregado y competitividad.