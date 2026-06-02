Perú fortalece conectividad aérea al alcanzar 11 acuerdos de "cielos abiertos"

Andina/Daniel Bracamonte

Lima 2 Jun. (ANDINA) -

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), a través de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), ha logrado un hito significativo en la integración del país con el mundo al concretar a abril de este año 11 acuerdos bilaterales de transporte aéreo bajo la política de "cielos abiertos".

Esta estrategia, iniciada en diciembre pasado, busca eliminar restricciones para el ingreso de aerolíneas y fomentar la competitividad en el sector. La directora general de la DGAC, Paola Marín, destacó que estos convenios ya están rindiendo frutos concretos.

-Fortalecerán capacidades en ciberseguridad y transformación digital en la Comunidad Andina

Uno de los avances más importantes es la nueva ruta directa entre Lima y Barcelona, que comenzará a operar este 3 de junio, ampliando las opciones de viaje hacia España que antes se limitaban a Madrid, indicó en entrevista para el programaAndina al DíadeAndina Canal Online.

Asimismo, se ha alcanzado un acuerdo con Bolivia que ha permitido establecer un vuelo diario (siete frecuencias semanales) hacia Santa Cruz.

Según Marín, estos 11 memorandos de entendimiento han generado un incremento de 250,000 asientos adicionales en el mercado peruano, lo que representa un impacto económico proyectado de más de 52 millones de dólaressolo al cierre de abril.

"Estamos atrayendo aerolíneas globales de Asia, Europa y Medio Oriente, posicionando a Latinoamérica como una oportunidad de inversión", afirmó la funcionaria.

En el ámbito nacional, el MTC ejecuta una ambiciosa agenda de modernización de terminales para descentralizar el tráfico aéreo. En Cusco, continúa el proyecto emblemático del Aeropuerto Internacional de Chinchero.

En tanto,en Juliaca, a finales de junio se iniciará la rehabilitación de la pista de aterrizajecon una inversión de 200 millones de dólares.En Arequipa se ampliará la capacidad del terminal de 6,000 a 11,000 metros cuadrados, con una inversión superior a los 50 millones de dólares.

Por otro lado,Chiclayo se proyecta como el hub del norte con una inversión de 400 millones de dólarespara su nuevo aeropuerto, mientras queen Jaén se ejecutan trabajos para reanudar vuelos comercialesy se cuenta con un expediente técnico para la rehabilitación definitiva de la pista, que incluirá luces para vuelos nocturnos.

"Tenemos que avanzar con pasos firmes, agigantados, porque la conectividad y la aviación son estratégicas, nos permiten descentralizar. Nosotros tenemos el objetivo de hacer que todos los peruanos estén conectados de punto a punto, tanto para generar vuelos nacionales, interregionales, sin pasar por Lima", indicó Marín.

Entre otros temas, la funcionaria del MTC reveló queel antiguo aeropuerto Jorge Chávez ya tiene un fin elegido por la concesionaria Lima Airport Partners (LAP): será destinada a la aviación privada—segmento en crecimiento que dinamiza regiones como Ica y Loreto—, mientras que otra sección se convertirá en una zona de desarrollo comercial.

"La empresa concesionaria ha visto por conveniente destinar parte de la terminal antigua para la aviación privada. La aviación privada es un segmento muy importante dentro de la aviación civil y está en crecimiento. Además, en la región funciona bastante bien porque brinda capacidad de poder atraer a personas, empresas y otro tipo de usuarios con avionetas privadas, aviones particulares", detalló.

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