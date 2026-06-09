Perú fortalece cooperación comercial con Suiza en foro internacional de exportaciones

Andina/Perú Fortaleció Lazos De Cooperación Con

Lima 10 Jun. (ANDINA) -

El Perú fortaleció la cooperación comercial con Suiza a fin de impulsar más el fortalecimiento de las capacidades en las pequeñas y medianas empresas (pymes) peruanas exportadoras, durante el foro internacional de promoción de las exportaciones realizado en la ciudad de Zurich.

El pasado 3 de junio se realizó el foro "Creación de sistemas de promoción de las exportaciones que perduren”, organizado por el Programa de Promoción de Importaciones de Suiza (SIPPO) en Zurich.

El evento fue inaugurado por Clément Graf, jefe del Programa SIPPO, y contó con la presencia de Philip Orga, jefe de Operaciones de la Secretaría de Estado Economía de Suiza (SECO), entidad que financia el programa.

Durante el encuentro, el embajador del Perú en Suiza, Julio Garro, destacó el apoyo que SECO viene brindando al Perú a través del programa para fortalecer capacidades en pequeñas y medianas empresas exportadoras, así como para alentar el turismo sostenible.

Estos esfuerzos se enmarcan en el trabajo desarrollado por SIPPO en el Perú, programa que concluyó exitosamente su fase II durante 2025.

La fase III, que se implementará hasta el 2029, está centrada en consolidar el ecosistema peruano de promoción comercial, priorizando iniciativas en inteligencia comercial, desarrollo de estrategias sectoriales de exportación y marketing.

(FIN) NDP / MDV