El Perú generaría más de 425,000 nuevas oportunidades laborales en 2026

Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Óscar Fausto Fernández Cáceres. - Andina/Cortesía

Lima 12 Dic. (ANDINA) -

El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Óscar Fausto Fernández Cáceres, presentó hoy los resultados de la Encuesta de Demanda Ocupacional (EDO) 2026, que proyecta 425,625 nuevas contrataciones en el sector privado formal.

“No estamos hablando de una estimación: estamos hablando de más de 425,000 oportunidades reales que las empresas formales del país ya prevén generar. Este es un mensaje de confianza y reactivación”,afirmó.

La EDO, aplicada a 9,787 empresas con una tasa de respuesta de 74.9%, se consolida como la herramienta técnica más importante del país para anticipar necesidades laborales.

Este año incorpora, por primera vez, indicadores de Seguridad y Salud en el Trabajo y Gestión Ambiental, alineando al Perú con estándares internacionales y la economía verde.

La proyección muestra que casi el 80% de la demanda se concentrará en Lima Metropolitana, Ica, Lambayeque, Piura y La Libertad. Los sectores revelan dos dinámicas claras:

-21% de puestos permanentes, con alta demanda en protección y atención al cliente.-79% de empleos estacionales, principalmente en agroexportación.

El estudio también anticipa 35,000 puestos que requerirán inglés, además de una demanda creciente por competencias en quechua (más de 2,000 puestos) y chino mandarín (1,700 puestos). Asimismo, se estima la creación de 72,000 empleos verdes, reflejando la transición hacia industrias sostenibles.

Otro hallazgo clave de la EDO es la fuerte necesidad de competencias digitales y tecnológicas. Las empresas señalaron que la falta de perfiles técnicos especializados, particularmente en análisis de datos, robótica e inteligencia artificial, limita su capacidad de crecer.

Esta brecha abre oportunidades para jóvenes que opten por carreras técnicas y tecnológicas con rápida inserción laboral.

Además, la encuesta muestra que un 70% de las empresas aún reporta dificultades para cubrir vacantes, principalmente por falta de habilidades técnicas y blandas.

Este dato refuerza la urgencia de articular políticas entre el sector productivo, la academia y el Estado para diseñar programas de capacitación que respondan a las demandas reales del mercado.

Durante la presentación, especialistas de la OIT, BID, el sector empresarial y la academia coincidieron en la necesidad de alinear la formación con el mercado: fortalecer mandos medios, promover habilidades blandas, impulsar la formación dual y certificar competencias adquiridas en el trabajo.

El ministro Fernández también subrayó el enfoque inclusivo: la EDO proyecta 12,237 empleos destinados exclusivamente a personas con discapacidad.

“Si el sector privado está dispuesto a abrir más de doce mil plazas inclusivas, es porque estamos avanzando. Nuestro compromiso es que cada peruano, sin excepción, tenga una oportunidad real”, afirmó.