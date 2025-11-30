Perú.- Perú y Hong Kong avanzan hacia la firma de un acuerdo de inversiones

Negociaciones del Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (APPRI) entre Perú y Hong Kong. - Andina/Cortesía

Lima 30 Nov. (ANDINA) -

El Perú y Hong Kong avanzan hacia la firma de un acuerdo de inversiones, que permitirá impulsar los proyectos estratégicos y atraer capital extranjero al territorio peruano, destacó hoy el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

En ese sentido, precisó que se alcanzó un cierre sustancial en las negociaciones del Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (APPRI) con Hong Kong, lo que consideró “un paso decisivo” para consolidar nuevas oportunidades económicas para el Perú.

Este avance se logró durante la tercera ronda de reuniones realizada la última semana de noviembre en Hong Kong.

Las dos primeras rondas se realizaron en marzo en esa ciudad y en agosto en Lima. Con este hito, el acuerdo se perfila hacia su suscripción durante el primer semestre del 2026.

La ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, destacó que este acuerdo fortalecerá la confianza de los inversionistas y nos abrirá las puertas a capital de alto valor agregado.

"Queremos un Perú más competitivo, que genere empleo, que atraiga inversión responsable y que consolide su presencia en los mercados internacionales”,destacó.

El APPRI permitirá establecer un marco jurídico más estable y predecible para los inversionistas, impulsando mayor participación de capital en sectores prioritarios para el desarrollo nacional, como infraestructura, energía, minería y tecnología.

Asimismo, la posición estratégica de Hong Kong lo convierte en un hub financiero que facilitará el acceso no solo a China continental, sino también a los principales centros económicos del Sudeste Asiático. Esto representa una oportunidad para que tanto inversionistas de la región como empresas peruanas puedan expandir su presencia internacional.

Este acuerdo forma parte de la agenda de negociación de nuevos instrumentos de inversión que impulsa el MEF, orientada a diversificar las fuentes de capital e incorporar nuevos mercados como Catar, Emiratos Árabes Unidos y Kuwait.