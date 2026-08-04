Perú.- Importaciones de bienes de capital crecieron 25% entre enero y mayo del 2026 - Andina/Jhonel Rodríguez Robles

Lima 4 Ago. (ANDINA) -

Las importaciones de bienes de capital sumaron un valor de 8,460 millones de dólares entre enero y mayo de este año, registrando un crecimiento de 25.1% respecto a similar periodo del 2025, cuando llegó a 6,764 millones, según información recogida de la última Nota Semanal del Banco Central de Reserva (BCR).

El BCR precisa que las importaciones de bienes de capital están referidas a maquinarias para la agricultura y la industria, materiales de construcción y equipos de transporte.

Por rubros

Las importaciones de bienes de capital para la industria llegaron a los 5,154 millones de dólares entre enero y mayo del presente año, reportando un aumento de 19.4% en relación al mismo periodo del 2025.

En tanto, las importaciones de bienes de capital para la agricultura alcanzaron los 112 millones de dólares de enero a mayo de este año, registrando un crecimiento de 14.2% frente a igual periodo del 2025.

Mientras que las importaciones de equipos de transporte sumaron 2,438 millones de dólares entre enero y mayo del presente año, logrando un incremento de 36.6% respecto a similar periodo del 2025.

Asimismo, las importaciones de materiales de construcción llegaron a 757 millones de dólares de enero a mayo de este año, reportando un aumento de 34.4%, en relación al mismo periodo del 2025.

(FIN) CNA/JJN