Perú impulsa la descarbonización y economía circular en la pesca artesanal y acuicultura

Andina/Fondepes Financia Actividades Para La

Lima 23 Jul. (ANDINA) -

El Perú impulsa la descarbonización y la economía circular en las actividades productivas de la pesca artesanal y la acuicultura, a través del financiamiento para estos objetivos que posibilita el Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero (Fondepes).

En el marco de la II Cumbre Produce Circular: Rumbo a la Descarbonización, el Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero (Fondepes), mediante la exposición del Ing. Elmer Nieves, presentó los principales avances y compromisos institucionales para modernizar la pesca artesanal y la acuicultura mediante prácticas de sostenibilidad y economía circular.

Durante la presentación se resaltó que el Fondepes ha movilizado más de 138 millones de soles para el fortalecimiento de la cadena productiva pesquera y acuícola en los últimos tres años.

Esta cifra comprende la colocación de casi 94 millones de soles en créditos blandos, a lo que se suma la implementación del Programa de Créditos Fondemi –Sechura, mediante el cual se transfirieron 44.9 millones de soles a 108 maricultores de la bahía de Sechura para reactivar el cultivo de concha de abanico.

Asimismo, se dio a conocer la reciente flexibilización de la normativa financiera de la institución, la cual permite otorgar financiamiento a unidades productivas orientadas al aprovechamiento de residuos y valorización de subproductos (como la elaboración de biofertilizantes) dentro del enfoque circular.

Uno de los puntos centrales de la exposición fue la estrategia de descarbonización impulsada a través de la renovación tecnológica.

El Fondepes promueve la sustitución de motores fuera de borda tradicionales de 2 tiempos por motores de 4 tiempos, significativamente más eficientes y menos contaminantes.

Gracias a la entrega de 180 motores ecoeficientes entre 2025 y 2026, se ha logrado ahorrar más de 172,800 galones de combustible, evitar la quema y vertimiento de más de 8,600 galones de aceite y mitigar la emisión de 1,536 toneladas de CO2, equivalente al impacto ambiental de plantar más de 25,600 árboles.

Al respecto, el Ing. Elmer Nieves explicó que la visión de la entidad se enfoca en concebir cada desembarcadero moderno como un nodo activo de economía circular, donde los créditos funcionen como un impulso para la transición sostenible y la capacitación constituya la herramienta fundamental para lograr un verdadero cambio de conciencia en el sector.

La estrategia institucional combina el financiamiento con un programa continuo de capacitación que ha alcanzado a más de 30,000 pescadores artesanales (23% de ellos mujeres) en cursos de formalización, seguridad de la vida humana en el mar y talleres técnico-productivos sobre higiene, preservación de recursos, aprovechamiento de piel de pescado, prevención de la contaminación marina y eficiencia energética.

En el ámbito acuícola, se han brindado más de 5,000 asistencias técnicas, capacitado a 20,000 personas y elaborado 14 protocolos técnicos para el fortalecimiento del sector.

Finalmente,el Fondepes reafirmó su compromiso de continuar con la modernización de los Desembarcaderos Pesqueros Artesanales (DPA) en todo el país,integrando plantas de tratamiento de efluentes, mejoras en las cadenas de frío e incorporación de energías renovables, como el sistema de paneles solares que se viene implementando en Marcona.

googletag.cmd.push(function () { googletag.display('top3_ad'); });