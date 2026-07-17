Perú impulsa inversiones por US$ 529 millones para generación y transmisión eléctrica

Archivo - Perú.- Perú moderniza Reglamento de Transmisión para fortalecer seguridad del sistema eléctrico - Andina/Difusión - Archivo

Lima 17 Jul. (ANDINA) -

Entre marzo y julio del 2026 el Ministerio de Energía y Minas (Minem) impulsó el desarrollo del subsector Electricidad mediante la promoción de inversiones privadas en infraestructura energética, logrando concretar importantes avances en los ámbitos de generación y transmisión eléctrica, con compromisos de inversión superiores a los 529 millones de dólares.

Como parte de la promoción del desarrollo energético del país el Minem otorgó la concesión definitiva para desarrollar la actividad de generación de energía eléctrica con Recursos Energéticos Renovables al proyecto Central Solar Fotovoltaica Yuramayo, en la región Arequipa, que contará con una potencia instalada de 245 MW y una inversión privada estimada en 169 millones de dólares.Asimismo, durante la actual administración otorgó la autorización para desarrollar la actividad de generación de energía eléctrica a laCentral Térmica Paita Industrial, ubicada en la provincia de Paita, región Piura.Este proyecto incorporará una potencia instalada de 22 MW y demandará una inversión privada de aproximadamente 21 millones de dólares, contribuyendo a fortalecer el suministro eléctrico en el norte del país.En materia de transmisión, el 30 de junio del 2026, se adjudicó a la empresa Engie la concesión de cuatro proyectos que integran el Grupo 1 del Plan de Transmisión 2025-2034, los cuales fortalecerán la infraestructura del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN) y beneficiarán a las regiones de Piura, Lambayeque, Junín y Ayacucho.Los proyectos adjudicados son el "Enlace 500 kV Miguel Grau–Pariñas y Subestación Pariñas 500/220 kV, ampliaciones y subestaciones asociadas"; los "Enlaces 220 kV Felam–Tierras Nuevas–Salitral, ampliaciones y subestaciones asociadas"; la "Nueva Subestación Palián220/60 kV y enlaces asociados"; y el "Enlace 220 kV Muyurina–Mollepata, ampliaciones y subestaciones asociadas", que en conjunto representan una inversión de 339 millones de dólares.El minem señala que con estos resultados se reafirma el compromiso de promover inversiones que fortalezcan la seguridad energética, modernicen la infraestructura eléctrica nacional y contribuyan a garantizar un suministro confiable y eficiente para impulsar el desarrollo económico y social del país.